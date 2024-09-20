"Троянські" пейджери: як Ізраїль провів успішну операцію проти "Хезболли" і чого очікувати далі

Ізраїльська розвідка примудрилася продати своїм ворогам - терористичному угрупованню "Хезболла" прилади, якими потім їх підірвала.

Лідер "Хезболли" заявляє: Ізраїль почав війну і погрожує кривавою помстою. Ізраїль наполягає: війну почали проти нього ще минулого року. Захід закликає до негайної деескалації.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Чому "Хезболла" користується пейджерами

Хассан Насралла вже понад тридцять років лідер терористичного угруповання "Хезболла". Відтоді, як ізраїльські спецслужби вполювали його попередника. Він вже кілька років називав мобільні телефони злом, через яке агенти ізраїльської розвідки дізнаються про місцезнаходження бойовиків "Хезболли".

Насралла називав мобільні телефони "злом"

Він заборонив брати телефони на важливі наради та наполегливо порадив усім своїм підконтрольним терористам викинути їх геть. А тому спілкувались бойовики за допомогою пейджерів.

"Фішка" пейджера в тому, що він не реєструє свого місцезнахождення в мережі, з цієї точки зору він дійсно безпечніший для того, аби уникати стеження за допомогою високих технологій. Тому головні сучасні фани пейджерів - це організована злочинність: наркокартелі і терористи.

Коли почалась операція проти "Хезболли"

Ізраїльська операція проти "Хезболли" почалась три роки тому в Будапешті. Фірма весь цей час видавала себе за виробника пейджерів. Для цього навіть купила ліцензію у поважної тайванської компанії. Клієнтам постачали звичайні партії пейджерів для того, щоб напрацювати імідж. Але єдиний клієнт, на якого полював БАК "Консалтінг" - це "Хезболла".

"Хезболла" - це терористи, яких фінансує Іран. Після громадянської війни в Лівані вони увійшли навіть до політичного апарату країни. "Хезболла" - головний союзник палестинських терористів "Хамас". І головна загроза для півночі Ізраїлю. Через постійні обстріли 70 тисяч людей полишили свої домівки без надії найближчим часом туди повернутися.

"Я вже казав раніше: ми зробимо так, щоб мешканці півночі змогли безпечно повернутися додому. І саме це ми збираємося зробити", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Три представники ізраїльської розвідки, з якими спілкувалося американське видання The New York Times твердять: в пейджери, виготовлені для "Хезболли", заклали батареї з вибухівкою. Поставки почалися ще в 2022 році. А після того як цього лютого шейх Насралла закликав усіх бойовиків "Хезболли" викинути телефони на смітник, попит на пейджери значно виріс .

"Чого досі не розуміють безпекові аналітики в різних країнах - це чому Ізраїль активував пейджери саме на цьому тижні. Є навіть думка, що зробили це поспіхом - бо боялися, що операцію розкрито. Аби принаймні хоч щось вийшло", - зауважує Яна Слєсарчук.

"Наскільки я розумію, така операція має починати війну. І я думаю, щось примусило її активувати саме зараз, а не тоді, коли планувалося. Проблема в тому, що таке можна зробити лише раз. Більше ворог на це не купиться", - каже Харел Менашрі, безпековий спеціаліст з Ізраїлю.

17 вересня 15:30 на всі троянські пейджери, які "Хезболла", сама того не знаючи, купила в ізраїльської спецслужби, приходить повідомлення арабською. Воно виглядає так, начебто написане вищим керівництвом. За кілька секунд потому пейджери починають вибухати.

Пейджер

Як вибухали пейджери

Педжери вибухали в супермаркетах, на вулицях, в оселях. Серед жертв - не тільки бойовики, є і жінки, і діти. Понад 2700 поранених, кілька сотень в критичному стані. Втратив око навіть посол Ірану в Лівані, а один із загиблих бойовиків - син ліванського депутата. Наступного ж дня під час похоронів жертв пейджерів, починають вибухати рації. Їх менше, але за розміром вони більші, тож вибухи - потужніші.

Наслідки одного з них на власні очі бачила репортерка британського телеканалу Sky News.

"Люди бігли врізнобіч, хтось вкритий кров'ю, кров була на асфальті, кров'ю була вкрита машина. Повз нас біг дуже знервований юнак, ми спитали, що сталося, і він сказав, що одна з рацій, якими тут користувалися охоронці з "Хезболли" - вибухнула просто в нього в руках. І далі всі охоронці почали хутко знімати рації, діставати з них батарейки. Наш оператор намагався це знімати, але його одразу оточили розлючені бойовики і змусили це припинити", - каже репортерка Sky News Алекс Кроуфорд.

В Лівані після цього паніка. Міжнародний аеропорт забороняє проносити будь-яку електронну техніку на облавок літака - з собою чи в багажі. Низка європейських авіакомпаній, серед них "Люфтганза" і "Ейр Франс" скасовують рейси до всього регіону - і до Ізраїлю, і до Лівану, і до Ірану.

Японська компанія-виробник рацій, слідом за тайванською - виходить до преси з поясненнями: рації цієї моделі зняли з виробництва 10 років тому. І все, що відтоді з'являється на ринку - йомвірніше за все підробка.

Від того, щоб слухати по телевізору обіцянки шейха Насралли помститися ізраїльтянам, ліванців відволікають звуки за вікном: над небом столиці, Бейрута, проноситься надзвуковий бойовий літак ізраїльтян. А на півдні країни - один за одним вибухи: Ізраїль підриває пускові установки "Хезболли".

Шейх Насралла

Хто стояв за тим, аби продати "Хезболлі" пейджери

Хто ж безпосередньо стояв за тим, аби продати "Хезболлі" троянські пейджери? Низка західних видань із посиланням на анонімні джерела вказує на секретний військовий підрозділ 8200, який займається хайтековою розвідкою. Його колишній співробітник Кобі Самборскі нічого не говорить про деталі операції, але зголошується описати сам підрозділ.

"Якби вам вчора чи позавчора сказали, що щось таке може статися, ви б сказали: та ні, я не думаю, що це можливо. Це якесь фантастичне кіно. Але саме такі завдання вирішує молодь у цьому підрозділі. Туди потрапляють переважно років у 18, без жодного попереднього досвіду чи освіти. Середній вік там - десь 21 рік. І головне - це ставлення до завдань: "можливо все, треба лише вигадати, як", - каже він.

У розлюченій промові шейх Насралла звинуватив Ізраїль в загибелі цивільних ліванців. Але це - частина ізраїльського способу взаємодії з ворогами: якщо вже ти частина терористичної організації, яка видала тобі цей пейджер чи рацію - відповідальність за наслідки для членів твоєї родини лежить на тобі.

Продали гаджети ворогу, а потім підірвали їх! Історія шпигунського бойовика в реальності!

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