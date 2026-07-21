Три дівчини загинули на місці: стали відомі моторошні подробиці ДТП на Львівщині (відео)

ДТП у Бродах / © ТСН

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З трьома неповнолітніми дівчатами, які трагічно загинули в моторошній аварії, сьогодні попрощалися на Львівщині. Смертельна ДТП сталася напередодні в місті Броди. 24-річний нетверезий водій не впорався з керуванням автомобілем: машина на високій швидкості врізалася в дерево, бетонну електроопору і врешті-решт перекинулася. У салоні перебувало п’ятеро пасажирів — три дівчини віком 16 і 15 років загинули на місці. Ще двоє підлітків зазнали тяжких травм. Одна з дівчат наразі у критичному стані перебуває в реанімації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

На Львівщині попрощалися з загиблими дівчатами

Оберемки квітів, сльози та білі домовини. У Бродах однокласники, друзі й рідні попрощалися з двома загиблими дівчатами. Їхню третю подружку ховають у сусідній громаді неподалік.

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У місті офіційно оголосили жалобу.

Прощання з загиблими / © ТСН

Святкування днів народження і трагічна ДТП

Смертельна ДТП сталася напередодні близько 2 години ночі. Компанія підлітків саме поверталася додому після святкування днів народження двох пасажирок. У салоні перебувало 5 підлітків, а за кермом легковика — 24-річний чоловік. Момент того, як сталася фатальна аварія, чітко зафіксували камери вуличного спостереження.

Юрій Матлах, начальник управління захисту інтересів дітей Львівської обласної прокуратури: «Керуючи автомобілем марки Mercedes, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом та електроопорою, внаслідок чого автомобіль перекинувся».

Після аварії нетверезий керманич втік із місця пригоди, навіть не спробувавши надати допомогу пораненим дітям. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння, підтверджують у прокуратурі.

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Юрій Матлах, начальник управління захисту інтересів дітей Львівської обласної прокуратури: «Вміст алкоголю в організмі чоловіка майже вдвічі перевищував допустиму законну норму».

У якому стані потерпілі в ДТП

Від потужного удару дівчат у буквальному сенсі викинуло з салону авто назовні. Троє з них від отриманих травм померли на місці пригоди до приїзду медиків. Ще одна 15-річна дівчина в тяжкому стані перебуває під наглядом лікарів.

Геннадій Чайківський, дитячий анестезіолог, реаніматолог Лікарні Святого Миколая: «У пацієнтки закрита черепно-мозкова травма, контузійне ураження головного мозку, перелом кісток тазу та важкий забій легень».

Щоб врятувати життя пораненої, медики ввели її у стан медикаментозного сну та підключили до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

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Геннадій Чайківський, дитячий анестезіолог, реаніматолог Лікарні Святого Миколая: «Дівчина перебуває в стані коми, але спостерігається гіперзбудливість. Ми тримаємо її на седації та в медикаментозному сні, щоб не посилити набряк мозку… Це буде дуже довготривале лікування — воно триватиме місяць, два або й три».

Також внаслідок перекидання машини травми дістав 17-річний хлопець — наразі він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Що загрожує водієві автомобіля

24-річного керманича, який спричинив смертельну ДТП і втік із місця події, правоохоронці розшукали та затримали одразу гарячими слідами. Йому вже офіційно оголошено про підозру.

За нетверезе водіння, що призвело до загибелі кількох людей (ч. 3 ст. 286-1 КК України), затриманому загрожує до 12 років ув’язнення. Підозрюваному обирають запобіжний захід — прокуратура наполягає на найсуворішому запобіжному заході: триманні під вартою в СІЗО без права внесення грошової застави.

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