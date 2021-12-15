Троє людей залишаються у лікарні після аварії маршрутки і позашляховика поблизу Дніпра

Троє людей залишаються у лікарні після аварії маршрутки і позашляховика поблизу Дніпра

Ще трьох людей медики відпустили.

У аварія на Дніпропетровщині шестеро людей зазнали травм, коли позашляховик врізався у маршрутку, в якій їхали пасажири.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Загрози для життя постраждалих немає, зазначають лікарі. У лікарні нині лишаються троє - з черепно-мозковою травмою, забиттям грудей та ушкодженням скелета. Стан усіх пацієнтів стабільний. Ще трьох - оглянули та вже відпустили додому.

Аварія сталася напередодні ввечері на трасі на в’їзді в місто. Позашляховик на перехресті повертав ліворуч. Назустріч якраз їхала маршрутка сполученням Одеса-Дніпро. Зіткнення уникнути не вдалося. Потерпілі - кермувальниця «БМВ» та пасажири буса.

«Водій автомобіля «БМВ» - жінка 57 років - здійснювала маневр і допустила зіткнення з маршрутним таксі, яке перевозило пасажирів. За попередньою інформацією, жінка була твереза. Зараз ми з’ясовуємо всі обставини аварії», - зазначили в поліції.

За попередніми даними, саме водійка позашляховика мала пропустити бус. Поліція відкрила кримінальне провадження. За порушення правил дорожнього руху із такими наслідками жінці загрожує штраф, арешт, або обмеження волі.

У Дніпрі в ДТП з маршруткою шестеро людей зазнали травм | Новини України

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