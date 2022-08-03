Троє українців вирушили до Великої Британії на велосипедах, щоб зібрати кошти на реанімобілі

Від України до Великої Британії на велосипедах і за 15 днів - це неймовірний челендж для трьох українських волонтерів – Андрія, Миколи та Дмитра.

Троє українських волонтерів завдяки велопробігу збирають кошти на закупівлю 15 реанімобілів і доводять європейцям, наскільки важлива нам їхня підтримка, щоб зло не розповзалося далі. Благодійний пелотон уже подолав дві третини шляху, йдеться в ТСН.

Позаду вже Польща, Чехія, де до них приєднався Дмитро, Німеччина і ось Франція. Під зливами і пекучим сонцем, з короткими зупинками і розповідями наскільки Україні важлива та потрібна підтримка європейців. «Це Лозова, Харківська область. Поранений військовий це просто людина і ми веземо не тугу і печаль, а хочемо продемонструвати ту звитягу і доблесть української армії», - каже лікар-волонтер Андрій.

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Хлопців супроводжує лондонська швидка, саме на такі вони збирають гроші. Повертатися в Україну теж будуть разом з нею і, сподіваються, ще з 15 новими реанімобілями. Ця автівка тепер розмальована автографами українців розкиданих по світу. Ставлять підписи і дорослі і діти.

Вже завтра волонтерів зустрічатимуть в Парижі, а 8 серпня фініш в Лондоні.

Нагадаємо, що близько 150 тисяч вимушених переселенців досі не отримали обіцяні державою виплати. Мінсоцполітики обіцяє, що незалежно від часу затримки і проблеми - виплати отримають усі й за весь час.

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