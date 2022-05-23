"Труба Порошенка": політолог розповів, чому Медведчук почав свідчити проти п'ятого президента та оцінив наслідки

Затриманий Віктор Медведчук підтвердив звинувачення проти експрезидента Петра Порошенка стосовно схеми про виведення із державної власності нафтопроводу "Самара-Західний напрямок".

Дані кума Путіна свідчать про те, що це була не "труба Медведчука", а "труба Порошенка". Проте на прихильників п'ятого президента України це не матиме суттєвого впливу.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав політолог, доктор, політичних наук, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук.

"Затриманий СБУ Віктор Медведчук почав давати свідчення. Він підтвердив оприлюднену раніше інформацію та по суті підтвердив усі обвинувачення, які раніше висувались Порошенку в рамках справи про державну зраду. Тут найголовніше те, що він розповів про схему виведення з державної власності частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива і відзначив, що там була ключова роль саме експрезидента Порошенка. Тому що Порошенко, як випливає зі свідчення, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив необхідні рішення в усіх українських інстанціях. Це по суті перетворює "трубу Медведчука" на "трубу Порошенка". Тому що за свідченнями Медведчука вона стала власністю саме Порошенка. І це дуже важливо", - пояснив Олещук.

Політолог зазначив, що ймовірно Медведчук почав давати свідчення для того, щоб Україна обміняла його та він міг виїхати до Росії.

"Я не знаю, чому з’ясувалось зараз. Але Медведчук ніколи не відзначався сміливістю та готовністю йти до останнього, прикривати своїх бізнес-партнерів. Він достатньо цинічний, він турбується лише про себе та свої власні інтереси. І у цій ситуації в нього немає ніякого сенсу щось заперечувати. Ніяких можливостях у теперішніх політичних колах в Медведчука немає. Його все одно чекає суд. Але як варіант, його можуть обміняти. І якщо Медведчук дасть якість свідчення, розкаже про всі ті справи, які йому інкримінують, тим швидше відбудеться його обмін. Тому мотивація тут в нього дуже проста: чим швидше зіллє спільників – тим швидше відбудеться його обмін", - наголосив Петро Олещук.

Також політолог наголосив, що після свідчення Медведчука в глобальному сенсі для Порошенка нічого не зміниться.

"Я б поки не переоцінював наслідків для Порошенка. Зрозуміло, що Порошенко та його оточення перейдуть в глухий опір. Вони все заперечуватимуть та казатимуть, що це якась спецоперація проти них, що це дискредитація, порушення якогось пакту про ненапад. Хоча всім очевидно, що сам Порошенко його ніколи не дотримувався та займався виключно політичною боротьбою. Я думаю, що на "ядро" прихильників Порошенка це дуже слабко вплине, тому що вони віддані своєму лідеру. Але прихильників Порошенка уже не настільки багато, як це було раніше. А тому глобально, в сфері політики нічого не зміниться. Порошенко все заперечуватиме. Порошенко і його прихильники все відкидатимуть, а для переважної більшості виборців Порошенко уже не той політик, який становить якийсь інтерес", - пояснив Олещук.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

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