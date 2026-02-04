ТСН у соціальних мережах

Труби тріснули, в укритті — басейн: який вигляд має будинок у Києві зі “стіною плачу”

На Берестейському проспекті мешканці багатоповерхівки понад два тижні виживають без опалення

Будинок у Києві

Будинок у Києві / © ТСН

Труби рвуться, а стіни вкриваються крижаними сталактитами — житлова багатоповерхівка на Берестейському проспекті у Києві вже понад два тижні живе без опалення. Поки посадовці звітують у соцмережах, що «процес пішов», люди у власних квартирах змушені ходити в декількох шарах теплого одягу та грітися пляшками з гарячою водою. До того ж через постійні аварії затопленим та непридатним стало навіть бомбосховище.

Кореспондентка ТСН Аліна Лісова бачила масштаб лиха на власні очі.

+6 у квартирах та діти в лікарнях

Фасад 10-під’їздного будинку мешканці вже прозвали «стіною плачу» — через величезні бурульки, що звисають з підвіконь. Усередині ситуація ще складніша. Температура в оселях впала до критичних показників.

Ярослава Гура, мешканка будинку: «Я взагалі не знімаю теплий одяг. У мене в квартирі сьогодні 6 градусів тепла».

Для сімей із дітьми цей холод став фатальним. Юлія Коровка розповідає, що її діти (2,5 та 4,5 років) не витримали таких умов. Один із них зараз у лікарні на стаціонарі під антибіотиками — у обох важкий бронхіт.

Опалення зникло після обстрілів, а труби почали «рватися»

Проблеми з теплом почалися після одного з російських обстрілів. Але справжня катастрофа сталася через застарілі комунікації та несвоєчасне обслуговування мереж. Коли систему намагаються запустити — труби на замерзлих і не утеплених горищах просто лускають.

«Ми почали викликати аварійну о 23-й годині, а вона приїхала лише о 6 ранку. За цей час були залиті вже всі стояки з 8-го по 4-й поверх. Все просто плавало», — розповідають люди.

Замерзлі квартири у будинку

Пані Олені, чиє помешкання на останньому поверсі затопило одним із перших, довелося переїхати до гуртожитку. У квартирі стоять відра, а вода на стелі не капає лише тому, що замерзла. Тим часом її 90-річна сусідка Валентина, яка не виходить із дому вже 4 роки, рятується пляшками з гарячою водою в ліжку.

Навіть єдине укриття у підвалі, яке люди облаштували власним коштом, тепер нагадує басейн.

«Подивіться, скільки води, ми вже плаваємо тут, будемо розводити устриці! Як тут можна сховатися від ракет, якщо вода тече третю добу?», — кажуть мешканці.

Комунальники приїхали, але дива не сталося

Під час зйомок до будинку нарешті прибула підсилена бригада комунальників, зокрема з КП «Здолбунівське», які приїхали на допомогу колегам з іншого регіону. Фахівці зазначають: ситуація складна, бо труби на даху фактично знаходяться на відкритому повітрі без належного утеплення.

Поки голова Шевченківської РДА звітував у соцмережах про контроль над ситуацією, просто на очах журналістів ТСН під час чергової спроби запуску стався новий прорив. Станом на зараз мешканці залишаються у крижаній пастці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КРИЖАНІ СТАЛАКТИТИ просто в БУДИНКУ! КИЇВСЬКА БАГАТОПОВЕРХІВКА ТИЖНЯМИ немає ТЕПЛА

