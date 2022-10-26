Трудова мобілізація: кого планують призвати та на які роботи

В Україні на державному рівні заговорили про зовсім новий вид мобілізації – цільову. Вона може передбачати залучення населення до робіт по відновленню інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок війни.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповів голова профільного комітету Верховної Ради, співавтор відповідного закону Олег Бондаренко.

"Цей закон набрав чинності у березні. Він наголошує на тому, що цільова мобілізація має бути відповідно до Кодексу цивільного захисту України з метою ліквідації наслідків ведення військових дій та надзвичайних ситуацій після закінчення військового стану. Мета – відбудова нашої країни, - каже Олег Бондаренко. - До речі, цільова мобілізація – не нове явище для нашого законодавства. Були випадки, коли населення залучалось для ліквідації наслідків, наприклад, повені. Чи буде потреба в такій мобілізації зараз? Моє власне ставлення до цього таке – якщо вона буде вкрай необхідною, то відбуватиметься відповідно до законодавства. Вона може вводитись відповідно до указу президента, де будуть вказані обсяги, строки проведення та цілі".

На уточнююче питання про те, чи почнеться така мобілізація після закінчення воєнного стану, чи можлива під час нього, Бондаренко відповів так: "Немає необхідності розподіляти зараз на ліквідацію наслідків під час воєнного стану та після нього. За необхідності така мобілізація може відбутись і під час воєнного стану".

Хто буде мобілізувати

На це питання парламентарій відповів так: "Скоріш за все, це потребуватиме додаткового регулювання під час воєнного стану. Ймовірно, це відбуватиметься через військові адміністрації".

Якщо людина не захоче працювати

Питання ухиляння від цільової мобілізації поки залишається відкритим. Простіше кажучи – відповідальності за це не передбачено.

"У нас немає відповідальності від трудової мобілізації, тому, в даному випадку, якщо держава поставить перед собою це завдання, то ми будемо регулювати питання відповідальності", - пояснює Бондаренко.

Кого мобілізують

В парламенті не виключають, що мобілізувати на платній основі можуть ВПО і не тільки.

"Обсяг людей, які будуть залучатись до такої мобілізації - він буде визначатись відповідно до цілей. Відповідно до цілей, до обсягу робіт буде визначатись і перелік осіб. Можуть бути всі дієздатні особи, які зможуть виконувати ті чи інші роботи", - каже Олег Бондаренко.

На які роботи залучать

Чітко визначеного переліку робіт станом наразі не існує.

"Всі роботи, які спрямовані на відбудову країни, на створення економічного продукту. Всі вони можуть рахуватись як суспільно-значущі роботи. Це відповідає Конституції України", - каже парламентарій.

На уточнююче питання про те, все ж таки, якими вони, роботи, можуть бути, Бондаренко відповів нам так: "Наприклад, розбирання завалів потребує особливого допуску. Це робота рятувальних підрозділів, цим займається ДСНС, спеціально підготовлені волонтери". Інший випадок - роботи по відбудові. "Роботи по створенню нових будівель, нових доріг, інфраструктури, можливо, польові роботи. Роботи, які здебільшого не потребують кваліфікації. Якщо потребуватимуть кваліфікації, то будуть визначатись згідно необхідних професій", - уточнив Бондаренко.

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