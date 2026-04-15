Трудова мобілізація у Києві: чи варто безробітним готувати рукавиці і що спричинило скандал

Чи будуть киян залучати до розбору завалів після атак РФ, у КМВА дали відповідь

У Києві ширяться чутки, що у місті можуть запровадити суспільно корисні роботи, а киян певних категорій направляти на розбір завалів після ворожих прильотів чи на заготівлю дров.

Тему активно обговорюють у соціальних мережах. Начебто таке питання наразі опрацьовується керівництвом КМВА разом з військовими. Принаймні так випливає з відповіді від КМДА, яку отримали журналісти одного з видань на бланку КМВА.

ТСН.ua розібрався в ситуації з адвокаткою та отримав офіційну відповідь від Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Суспільно корисні роботи: що кажуть адвокати

Адвокатка Таміла Алексик роз’яснює юридичні підстави таких заходів та розповідає, кого саме це може торкнутися. Трудова повинність та суспільно корисні роботи запроваджуються лише в умовах воєнного стану. Наразі його продовжено до 4 травня 2026 року.

«Закон дозволяє запроваджувати такі заходи як по всій країні, так і в окремих її регіонах. Рішення про це приймає військове командування разом із військовими адміністраціями. Вони можуть діяти самостійно або залучати органи виконавчої влади та місцеве самоврядування. Але як на мене, це рішення може ухвалюватися військовими адміністраціями там, де це більш актуально на даний момент, тобто у прифронтових регіонах», — пояснює ТСН.ua Таміла Алексик.

Запровадження робіт у Києві чи Одесі є цілком законним, якщо військове керівництво видасть відповідний акт для потреб оборони чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Головна мета — виконання робіт, що мають оборонний характер, а також забезпечення функціонування економіки та захисту критичної інфраструктури.

Хто підпадає під трудову повинність?

Залучати до виконання робіт можуть працездатних осіб, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень і не задіяні в оборонній сфері чи не мають бронювання. Це, зокрема:

Зареєстровані безробітні та незайняті особи (зокрема ВПО).

Студенти вишів та учні профтехучилищ.

Особи, що забезпечують себе роботою самостійно, та зайняті в сільському господарстві.

Працівники підприємств (за погодженням з керівником, у порядку переведення).

Пенсіонери до 70 років (лише за їхньої згоди та відсутності протипоказань).

Суспільно важливі роботи: що доведеться робити?

Суспільно корисні роботи — це завдання, що зазвичай не потребують спеціальної фахової підготовки:

Розбір завалів, розчищення доріг та залізничних колій.

Будівництво захисних споруд та ремонт укриттів.

Вантажно-розвантажувальні роботи (на залізницях, у портах тощо).

Сільськогосподарські роботи та заготівля дров.

Допомога людям з інвалідністю, дітям та хворим.

Підтримання громадського порядку.

Офіційні гарантії та кого точно не візьмуть

Адвокатка підкреслює, що це не примусові заходи без прав. Залучення до таких робіт має чіткі правила:

Строковий трудовий договір: з кожною особою укладається офіційний договір. Збереження посади: на час робіт за людиною зберігається її основне місце роботи. Соціальний захист: поширюється законодавство про охорону праці та державне страхування.

«Якщо роботи мають проводитися у небезпечних місцях (радіаційне чи хімічне забруднення, зони з вибухонебезпечними предметами), залучення можливе виключно за письмовою згодою особи», — наголошує адвокатка.

Також заборонено залучати вагітних жінок, жінок з дітьми до 3-х років та підлітків до 15 років, якщо це може зашкодити їхньому здоров’ю.

Трудова повинність: що кажуть у КМВА?

ТСН.ua поцікавився у Київській міській військовій адміністрації, чи дійсно керівництвом КМВА разом з військовим командуванням опрацьовується питання про доцільність введення в місті Києві трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт?

«Наразі питання впровадження трудової повинності в місті Києві не розглядається. КМВА відповідних доручень чи інших актів не видавала. А оприлюднена раніше інформація КМДА на бланку КМВА містить ознаки маніпуляції та умисною дискредитації», — повідомили на запит ТСН.ua у пресслужбі КМВА.

Там погоджуються, що існують певні категорії осіб, які можуть долучатися до суспільно корисних робіт. Але оскільки наразі питання впровадження трудової повинності чи суспільно важливих робіт не розглядається, категорії громадян для залучення до такого типу робіт не визначались.

«Водночас зауважуємо, що до розбирання завалів на місцях прильотів у Києві часто добровільно долучаються волонтери, небайдужі громадяни, місцеві мешканці. Цим вони дуже допомагають екстреним службам і комунальникам. КМВА вітає такі ініціативи і завжди публічно дякує активним містянам, які долучаються до допомоги на місцях надзвичайних подій», — зазначають у КМВА.

Там додають, що інформація, яка поширюється в мережі щодо нібито запровадження трудової повинності у місті Києві, не відповідає дійсності.

«У разі появи будь-яких змін або рішень, що стосуються життєдіяльності міста, про це буде повідомлено додатково через офіційні канали комунікації», — зазначають у КМВА.