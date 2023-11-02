“Трудяться задля перемоги”: як українські депутати “жирують” під час війни та як їх каратимуть

Вони гуляють на повну, поки інші воюють. Депутатів “спалили” на крутих курортах за кордоном. Правоохоронці нагрянули з обшуками одразу в кількох містах України.

Про кого саме йдеться, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Все місто на вухах

Вони, схоже, дуже втомилися від війни, тож вирішили відпочити. В Україні курорти не ті, а тому подалися за кордон. Ось так трудяться на перемогу ужгородські депутати міської ради. До них уже раптово завітала СБУ, там кажуть, робили вони це під виглядом “службових відряджень”.

“За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження. Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку “кореспонденцію”, а підписані листи на закордонні “відрядження” не вносили до системи електронного документообігу міськради”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Як будуть відповідати

Виїздили на відпочинок ці обранці народу регулярно. А зараз за ці свої “покатеньки” депутатам доведеться відповідати. Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років з конфіскацією майна.

Прийшли з обшуками до міської ради не лише в Ужгороді. До цього перевертали й інші міста.

Нагадаємо, що відбувалося останніми тижнями. Ще один втомлений від війни живе в Чернігові. До нього завітало одразу і Державне бюро розслідувань, і Служба безпеки України. Йдеться про виконувача обов’язків голови Чернігівської міської ради Олександра Ломаки. Його підозрюють в оформленні собі документів для “канікул” за кордоном.

Що каже сам Ломако

Але сам Олександр Ломако своєї провини не визнав і заявив, що з обшуками до нього завітали “через політичне підґрунтя”, мовляв, “чітко через день після допису про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі”.

Скриншот / Facebook

В цьому дописі чиновник відкрито написав про те, що підозрює у брехні начальника Чернігівської військової адміністрації. Йдеться про захід, який забрав життя сімох місцевих, але від якого вся місцева влада відхрещувалася, мовляв, не чули, не знали про проведення виставки.

Ну і, власне, ось цей свій відвертий допис Олександр Ломако вважає причиною обшуків ДБР. Він вирішив і публічно розповісти, куди їздив та чому.

Спекотні дні в Сумах

ДБР на ці заяви ніяк не відреагувало. Нагадаємо, що нині Ломако вважається невинним відповідно до презумпції невинуватості, однак розслідування триває, і зовсім скоро будуть результати.

Але це не всі гучні обшуки, які проводяться по всій Україні. Цього ж дня, 26 жовтня, правоохоронці перевертали міську раду Сум. Там, звісно, за кордоном не гуляли, зате хабарі добрі брали. В місті одночасно проводилося 12 обшуків. Там у фінансових махінаціях підозрюють виконавицю обов’язків міського голови Юлію Павлик, її колег і місцевих підприємців. Усіх їх підозрюють у змові.

Правоохоронці кажуть, що скориставшись своїм службовим становищем, чиновники покрали бюджетні кошти, які були виділені на закупівлю зимового одягу для добровольчих формувань міста.

Що наробив міський голова Сум

Втомився від державної служби і мер Сум. Саме напередодні цих обшуків, місяць тому, обличчям в асфальт поклали й міського голову Олександра Лисенка.

Від Суми – до тюрми #СБУ затримала на хабарі (₴1,4 млн) Олександра Лисенка – мера міста #Суми



НеСумно живе мер Сум pic.twitter.com/gX55NzbTB5 — Радіо Трек (@radiotrek) October 2, 2023

Хто був його напарником

Скрутили не його одного, а разом із поплічником — директором департаменту інфраструктури міста Олександром Журбою в момент, коли ці двоє саме отримували хабар у розмірі майже півтора мільйона гривень. Але якщо ви думаєте, що це багато, то вам здається. Для мера Сум це так, черговий “внесок”.

СБУ та НАБУ кажуть, це був останній транш. А всього чиновники нібито вимагали з місцевих бізнесменів понад 2 мільйони гривень. Ну а заробити Лисенко й Журба вирішили на смітті та тарифах, вони вимагали гроші від компаній, які займаються побутовими відходами.

В СБУ кажуть, уже задокументували, що ці двоє “обкладали даниною” місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 млн 130 тис. грн. А якби той відмовився, обіцяли йому великі проблеми з бізнесом.

Гучно і в Тернопільській області

Слабкий на гроші і один із мерів Тернопільщини. Той щедро роздавав землю і завдав державі збитків на 800 тисяч гривень. Правоохоронці вже оголосили меру підозру в безпідставному виділенні двох із половиною гектарів землі.

“Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, міський голова районного центру підписав рішення, яким безпідставно виділив майже 2,5 гектара землі. Таке рішення було ухвалене попри відсутність необхідної кількості голосів на сесії ради”, — йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Як буде відповідати

Прізвище мера правоохоронці наразі не розголошують, але тепер цьому любителеві дарувати землі загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років, ну а на додаток потрібно буде сплатити і штраф.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Депутати жирують під час війни: круті курорти, мільйони і “золоте” життя! Розкриваємо правду!

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