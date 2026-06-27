Трусами по попі: у Києві спалахнув скандал через дивне "виховання" маленької дитини

Дівчинка / Ілюстративне фото / © iStock

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У Дарницькому районі Києва соцмережі обурило відео, де літня жінка нібито б’є маленьку дівчинку трусами за те, що вона далеко відійшла. Ювенальна превенція розпочала перевірку інциденту.

Ситуацію для ТСН.ua прокоментували у поліції Києва.

У Києві спалахнув скандал, пов’язаний з вихованням дітей. Нібито жінка похилого віку зняла труси з маленької дівчинки і побила її ними по попі на дитячому майданчику. Допис з’явився в одній із груп Дарницького району. Публікація викликала справжню бурю емоцій у соціальних мережах. Наразі вона вже недоступна.

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Авторка посту стверджує, що жінка відмовилася надавати номер телефону матері дитини, тому невідомо — це бабуся чи няня дівчинки. Також стверджується, що жінка себе агресивно поводила, забрала дитину, яка голосно плакала, і пішла з майданчика.

На опублікованому відео бабуся пояснювала, що дівчинка далеко пішла без дозволу, і тому жінка надавала їй трусами, а тим, хто звернув на це увагу, порадила займатися власними дітьми.

Хтось навіть підтримав жінку, мовляв, так і треба виховувати дітей, щоб вони росли слухняними, але більшість людей поведінка жінки дуже розлютила, бо виховувати дитину, б’ючи трусами — це дикість. Користувачі соціальних мереж вимагали викликати у таких випадках поліцію і розбиратися з поведінкою жінки.

До всього, ніхто не зафіксував, як жінка била дитину.

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У поліції Києва повідомили, що із заявами на поведінку жінки ніхто не звертався.

«Повідомлень не було», — сказали правоохоронці.

Тим не менш, ювенальна превенція Дарницького району проводить перевірку зазначеного випадку. Для цього потрібно встановити особу жінки, яка через свою поведінку потрапила на відео. Поки пошуки результату не дали.

До слова, у Кам’янському поліція врятувала 7-річного хлопчика, якого мати для «виховання» прив’язувала металевим ланцюгом до батареї. Дитину вилучили та передали фахівцям, а проти жінки відкрили кримінальне провадження.

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