Три літа і клімат, як у тропіках: синоптики шокували прогнозом погоди на червень

Синоптики розповіли про прогноз погоди у червні / © Associated Press

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За календарем ось-ось почнеться літо — найтриваліша пора року. Вона має аж 92 дні, на день більше, ніж осінь чи весна і — у нинішньому не високосному році — на два дні більше, ніж зима. Та окрім календарного літа, є ще два літа: метеорологічне і астрономічне.

Метеорологічне літо настає, коли середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів. За інформацією фахівців Українського Гідрометцентру, цього року у більшості регіонів України метеорологічне літо настало 21 травня. Це на три дні пізніше ніж торік. Метеорологічна весна тривала 82 дні, з 28 лютого по 20 травня, торік вона була 115 днів, тобто почалася ще у січні.

Астрономічне літо ще попереду, воно почнеться у день літнього сонцестояння. Нагадаємо: в цей день у північній півкулі, в якій розташована Україна, сонце знаходиться у найпівденнішій точці свого руху. День тоді найдовший, а ніч найкоротша, надалі дні починають зменшуватись, а ночі збільшуватись. У 2025 році літнє сонцестояння або сонцеворот випадає на 20 червня, найдовший день в Україні триває 16 годин 27 хвилин.

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Яка погода чекає нас у червні, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і meteo.ua.

Укргідрометцентр: Місяць з примхами, але без аномалій

Укргідрометцентр повідомив, що червень буде набагато теплішим за травень. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +15-16, що на 1,5-2 градуси вище за норму. І на 6-8 градусів тепліше, ніж було цього року у травні.

Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах норми і дещо менше, ніж у травні, який виявився не лише холодним, а й дощовим.

Як розповіла нам начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, літо розпочнеться нестійкою погодою, з дощами і коливанням температури. У перший тиждень червня не потеплішає вище +24-25 градусів. Ближче до середини місяця опади припиняться, а температура підвищиться.

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«Червень характерний примхливою погодою, частими дощами з грозами і градом, — говорить Наталія Голеня. — Цим він відрізняється від липня і серпня з їхніми тривалими спекотними періодами. Нинішній червень прогнозується не дуже жарким, поки розрахунки не показують, що погода може бути аномально спекотною, перший тиждень червня взагалі виявиться комфортним по температурі. Надалі вона підвищиться до +28-30 градусів, найбільше на півдні і сході, найменше — на заході країни».

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря в червні у більшості областей становить 1 градус тепла. Але в північних, східних областях, у Дніпропетровській, яка відноситься до центральних, та в гірських районах у червні було зафіксовано від 0,3 до 3,4 градусів морозу, у Карпатах — 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури у червні — 39,8 градусів тепла. Така температура була в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях, в Карпатах та горах Криму — 33 градуси тепла.

У травні найбільший мороз був мінус 10 градусів, а найвища плюсова температура — 39 градусів тепла.

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Погодні сайти: Буде мокро і тепло

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

Захід

Жителям заходу країни — це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області — майже не доведеться зачохляти парасольки. Дощитиме то більше, то менше, але майже щодня. На Івано-Франківщині — рекорд: у червні може бути 27 днів з опадами, з них майже половина — із зливами і грозами. У решті областей прогнозується від 21 до 25 «мокрих» днів. Найбільше лютуватиме негода у першій декаді: з 5 по 10 травня у регіоні випадуть зливові грозові дощі. Лише на Закарпатті опади будуть більш помірними, хоча 7-10 червня гримітиме і там.

Очевидно, що за такої погоди не варто очікувати високих температур. Їх і не буде: в середньому по регіону вдень матимемо +20-24 градуси, вночі +12-17. Дещо тепліше на Закарпатті: вдень +24-28, вночі +16-19 градусів.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська — погода також прогнозується здебільшого дощовою. Сильні дощі з грозами і навіть з градом можливі скрізь з 5 по 7 червня. Надалі погода покращиться, і до середини місяця опадів майже не буде, за винятком Чернігівщини. Тут не тільки дощитиме, а й гримітиме. Природа надолужить прогаяне у другій половині червня — дощі у регіоні можливі щодня, але тихі, без грому і блискавок.

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На Волині і Рівненщині перша половина червня прогнозується теплішою, ніж друга. Вдень буде +22-25 градусів, уночі +12-15. У другій половині температура знизиться на 2-3 градуси. В інших областях весь місяць температура триматиметься вдень +23-26 градусів, уночі +15-17.

Центр

Не оминуть дощі й центральні області — це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Та прийдуть вони сюди пізніше, ніж на захід і північ країни, і будуть помірними. У перший тиждень червня про парасольки і дощовики можна буде забути, тільки перед Трійцею і на Трійцю (7-8 травня) скрізь по регіону пройдуть сильні зливи з грозами. Надалі небо знову проясниться на 7-10 днів, лише на Вінниччині погода залишиться дощовою і грозовою до кінця місяця. В інші області дощі повернуться у третій декаді, але вони будуть незначними, а на Дніпропетровщині — взагалі символічними.

Температура в центрі країни прогнозується комфортною: вдень +24-26 градусів, вночі +16-18. Однак у Вінницькій області через дощі буде прохолодніше на 2-3 градуси, а в Дніпропетровській, через їх відсутність, навпаки, тепліше, тут в окремі дні термометр покаже вдень +28 і вище градусів у тіні.

Схід

На сході країни — це Харківська, Донецька і Луганська області — дощів випаде помітно менше, ніж у інших регіонах. На Харківщині вони розподіляться рівномірно на весь місяць. Тут 7-8 та 10-11 червня тут можливі зливи з грозами, а наприкінці другої і третьої декад — помірні і слабкі дощі, в інші дні без опадів. А от Донбас і Луганщина отримають свою норму вологи у першій декаді червня, надалі тут пануватиме суха і жарка погода. Повітря поступово прогріється від +23-25 градусів удень і 15-17 вночі до відповідно +28-29 і +18-20 градусів. У Харківський області температура не буде вищою за +26 удень і + 18 вночі.

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Південь

Жителям півдня України — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим — дощів у червні перепаде небагато. Найбільше їх проллється у Запорізькій області, тут 7-8 червня можливі навіть грози, а всього дощових днів може бути до десятка. Інтернет-синоптики обіцяють, що в інших областях в окремі дні з неба також капатиме, але не дуже, тобто справжнім дощем це назвати складно. А в Криму не буде й того: тут усі запаси дощів закінчаться на Трійцю, 7-8 червня.

Південь у червні виявиться й найспекотнішим регіоном в Україні. Про +30 вдень у тіні не йдеться, але температура +28-29 градусів майже весь місяць буде звичною скрізь, крім Одещини. Причина — прохолодні вітри з Чорного моря, які знизять температуру повітря на 3-4 градуси, до комфортних +24-26. Нічна температура триматиметься в межах 16-20 градусів.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів схожі: червень очікується не спекотним і з значною кількістю опадів.