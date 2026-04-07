- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 3 хв
Три місяці провели на передовій: військові відверто розповіли про ситуацію на фронті
Бійці бригади «Хартія» встановили рекорд витривалості, провівши 85 днів на передовій без ротації.
Провести три місяці на «нулі», не маючи змоги навіть розім’яти ноги чи в повний зріст вийти з укриття — це реальність бійців 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Аби ворог не помітив пересувань, захисники тижнями «вростають» у землю, чекаючи на туман чи завірюху, щоб нарешті змінити побратимів.
Про побут, де посилки прилітають дронами, а ноги забувають, як ходити — у репортажі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.
Триває збір на потреби 13-ї бригади НГУ «Хартія». Ви можете підтримати захисників, перейшовши за QR-кодом на екрані або за посиланням у описі.
85 днів у бліндажі: історія бійців
Вісімдесят п’ять днів у холодному бліндажі, де кожен зайвий рух може стати фатальним. Боєць на псевдо «Малий» згадує цей вихід як суцільне випробування. Ворог пильнує через тепловізори, тож єдина тактика — повна нерухомість. Командири пояснюють: це свідома стратегія. Чекають на найгіршу погоду, щоб провести ротацію непомітно для ворожих очей.
«Дрони літають, вони як і вночі бачать, так і вдень. Стараємося менше рухів робити по дорогах, по посадках. Чому так довго чекаємо непогоди? Тумани, дощі, сніг. І тоді тільки хлопців заводимо або виводимо», — каже «Кубінець», головний сержант роти бригади «Хартія».
Окупанти намагалися вибити захисників не лише снарядами, а й газом.
«Дрон залетів прямо по входу, а там газ якраз такий — димовуха, перемішана з якимось газом. В противогазі сидиш і навіть рук не бачиш», — згадує «Малий».
Новий рік з ананасами та котом
Розвідник «Академік» зустрів на позиціях Новий 2026-й рік. Каже, раніше не повірив би, що зможе витримати 23-градусний мороз у таких умовах. Але людина пристосовується до всього. Завдяки доставці дронами, навіть на «нулі» під обстрілами у бійців було свято.
«Незважаючи на те, що моя позиція була розташована на передньому краю, в мене в бліндажі були енергетики, солодощі, консервовані ананаси. В цьому плані ми були добре забезпечені», — каже «Академік», розвідник-радіотелеграфіст.
Компанію бійцям склав знайда-кіт. Чотирилапий не лише рятував від мишей, а й став головним антидепресантом. Коли прийшов час виходити, кота довелося залишити наступній зміні — пухнастик настільки від’ївся, що нести його 15 кілометрів по багнюці було просто несила. Побратимам залишили детальну «інструкцію з експлуатації» кота: що любить їсти та як з ним гратися.
Найважче — це шлях назад. Після місяців у тісному просторі, де пересуватися можна лише навпочіпки або на колінах, м’язи атрофуються.
Попри виснаження та необхідність тривалої реабілітації, бійці «Хартії» кажуть: готові знову вростати в землю, аби ворог не просунувся ні на метр.
