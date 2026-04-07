Три місяці провели на передовій: військові відверто розповіли про ситуацію на фронті

Війна в Україні

Провести три місяці на «нулі», не маючи змоги навіть розім’яти ноги чи в повний зріст вийти з укриття — це реальність бійців 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Аби ворог не помітив пересувань, захисники тижнями «вростають» у землю, чекаючи на туман чи завірюху, щоб нарешті змінити побратимів.

Про побут, де посилки прилітають дронами, а ноги забувають, як ходити — у репортажі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

85 днів у бліндажі: історія бійців

Вісімдесят п’ять днів у холодному бліндажі, де кожен зайвий рух може стати фатальним. Боєць на псевдо «Малий» згадує цей вихід як суцільне випробування. Ворог пильнує через тепловізори, тож єдина тактика — повна нерухомість. Командири пояснюють: це свідома стратегія. Чекають на найгіршу погоду, щоб провести ротацію непомітно для ворожих очей.

«Дрони літають, вони як і вночі бачать, так і вдень. Стараємося менше рухів робити по дорогах, по посадках. Чому так довго чекаємо непогоди? Тумани, дощі, сніг. І тоді тільки хлопців заводимо або виводимо», — каже «Кубінець», головний сержант роти бригади «Хартія».

Окупанти намагалися вибити захисників не лише снарядами, а й газом.

«Дрон залетів прямо по входу, а там газ якраз такий — димовуха, перемішана з якимось газом. В противогазі сидиш і навіть рук не бачиш», — згадує «Малий».

Новий рік з ананасами та котом

Розвідник «Академік» зустрів на позиціях Новий 2026-й рік. Каже, раніше не повірив би, що зможе витримати 23-градусний мороз у таких умовах. Але людина пристосовується до всього. Завдяки доставці дронами, навіть на «нулі» під обстрілами у бійців було свято.

«Незважаючи на те, що моя позиція була розташована на передньому краю, в мене в бліндажі були енергетики, солодощі, консервовані ананаси. В цьому плані ми були добре забезпечені», — каже «Академік», розвідник-радіотелеграфіст.

Компанію бійцям склав знайда-кіт. Чотирилапий не лише рятував від мишей, а й став головним антидепресантом. Коли прийшов час виходити, кота довелося залишити наступній зміні — пухнастик настільки від’ївся, що нести його 15 кілометрів по багнюці було просто несила. Побратимам залишили детальну «інструкцію з експлуатації» кота: що любить їсти та як з ним гратися.

Найважче — це шлях назад. Після місяців у тісному просторі, де пересуватися можна лише навпочіпки або на колінах, м’язи атрофуються.

Попри виснаження та необхідність тривалої реабілітації, бійці «Хартії» кажуть: готові знову вростати в землю, аби ворог не просунувся ні на метр.

