Ексклюзив ТСН
79
Три найдешевші квартири у Львові: скільки коштують та який вигляд мають (фото)

Скільки коштують три найдешевші однокімнатні квартири у Львові.

Карина Бондаренко
Квартира у Львові

Квартира у Львові / © ТСН

Найдешевша квартира у Львові на вторинному ринку коштує 19,5 тисяч доларів (806,2 тисячі гривень).

Таке оголошення розміщене на популярному сайті з пошуку нерухомості.

За таку ціну пропонують однокімнатну квартиру в гуртожитку в Залізничному районі. Її площа — 17,9 квадратних метрів.

Квартира у Львові

Квартира у Львові

Власник пише, що вода і каналізація проведені до кімнати, тому за бажанням там можна зробити власну вбиральню. У квартирі встановлений окремий лічильник на світло. Кухня на поверсі загальна.

«Сусіди нормальні, конфліктів немає. Садок, школа близько, до базару 100 метрів, маршрутки так само. Квартира приватизована», — йдеться в оголошенні.

За 22 тисячі доларів (909,6 тисяч гривень) продається однокімнатна квартира в Личаківському районі Львова. Вона розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Загальна площа — 18,8 квадратних метрів.

Квартира у Львові

Квартира у Львові

У квартирі виконано свіжий косметичний ремонт, є усі необхідні для життя меблі та побутова техніка. Газу в будинку немає — лише електрика.

У Личаківському районі виставлена на продаж ще одна квартира за 22 тисячі доларів. Її площа трохи більша — 20 квадратних метрів. Вона розташована на першому поверсі 10-поверхового будинку.

Квартира у Львові

Квартира у Львові

«Квартира знаходиться в гарній, затишній локації. Поряд є все для комфортного життя. 30 хвилин пішки до центру міста. У квартирі є всі необхідні меблі та техніка. Високий цокольний поверх», — зазначає автор оголошення.

Квартира у Львові

Квартира у Львові

Раніше ми розповідали, що в Одесі продають квартиру біля моря за 8 тисяч доларів: який вигляд має житло.

