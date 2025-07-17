Три серця за три доби: у Львові 20-річний пацієнт отримав унікальний шанс на життя

У Львові врятували 20-річного пацієнта / © Pixabay

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У Львові лікарі провели унікальну операцію з подвійної трансплантації серця. 20-річний пацієнт пережив дві пересадки поспіль. Спершу відмовило його власне серце, а донорське не прижилося. І всього за дві доби вдалося знайти третє серце — його пересадили успішно.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

20-річний Віталій лише нещодавно почав підійматися з ліжка — після тривалої боротьби за життя. У його грудях нове серце, бо рідне буквально зупинялося.

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Хлопець не підозрював, що має вроджену ваду серця. Вірусна інфекція, яку переніс пів року тому, запустила хворобу — дилатаційну кардіоміопатію. Почалися складні порушення ритму серця, орган почав роздуватися, наче куля і не міг перекачувати кров.

Хлопець у лікарні / © ТСН

«Нам сказали що треба поставити на серце дефібрилятор, це захист від раптової зупинки серця, якщо серце зупиниться, то дефібрилятор заведе», — каже мама хлопця Ірина Дац.

Апарат встановили в іншій лікарні. Однак як виявилося — несправний. Замість того, щоб рятувати — уражав струмом. А коли лікарі намагалися витягнути дефібрилятор, то дісталося навіть кардіохірургу.

До Лікарні Святого Пантелеймона хлопця доправили в критичному стані. Єдиний шанс на порятунок — трансплантація. Поки чекали на донорське серце — Віталія підключили до апарата, що повністю замінює роботу органа.

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«І вже фактично на лічені дні йшов відлік, щоб спасти цього молодого хлопця. Він зараз знаходиться на допоміжному приладі — це є ЕКМО. Його серце вже настільки ослаблене, що взагалі навіть за допомогою медикаментів не може працювати», — каже керівник Центру серця і судин Першого територіального медичного об’єднання м. Львова Роман Домашич.

За тиждень з’явилося донорське серце. Але орган не прижився — уже за годину після пересадки серце знову зупинилось. А Віталія повернули на штучну підтримку. Шансів було обмаль, кажуть медики.

«Це було спровоковане серце, яке мало фракцію близько 40. Такі серця, як правило, пересаджуються тільки таким критичним пацієнтам. Або взагалі не пересаджуються, не розглядаються. Але оскільки в нас часу не було, ми спробували ризикнути», — каже Роман Домашич.

Друге донорське серце знайшлося вже за 52 години — і це диво. Цього разу операція була успішна.

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Лікарі називають це рідкісним випадком. За кілька діб пацієнт пережив дві трансплантації. Нині серце Віталія б’ється стабільно. Хлопець мріє повернутись до активного життя. А мама вдячна медикам і родинам донорів, які попри власний біль, дали шанс на життя її сину.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ТАКЕ МОЖЛИВО! УНІКАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ З ПОДВІЙНОЇ ПЕРЕСАДКИ СЕРЦЯ У ЛЬВОВІ!