Трибунал над Росією: чому поки не зможуть засудити Путіна, Лаврова та Мішустіна

Росіян судитимуть на спеціальному трибуналі / © Pixabay

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Цього тижня Парламент ратифікував угоду з Радою Європи щодо створення трибуналу над Росією.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли.

Україна стала ще на крок ближче до початку роботи Спецтрибуналу. Цього тижня парламент одноголосно ратифікував угоду з Радою Європи про його створення. Наступний крок — ухвалення змін в наших законах і підписання розширеного договору з країнами-учасницями.

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Президент просить зробити це невідкладно, аби пришвидшити створення суду, розповів ТСН директор департаменту міжнародного права МЗС Антон Кориневич.

“Зразу після цього — будуть здійснені практичні кроки: підбір приміщення в Гаазі, персоналу, прокурорів, суддів та справ для ТОП-посадовців країни-агресора. До цього процесу залучені більше 40 країн. І не лише з Євросоюзу”, - каже директор департаменту міжнародного права МЗС Антон Кориневич.

Такого трибуналу не було з часів Нюрнберґа: коли судили гітлерівську верхівку. Досі — ще жодного диктатора чи їхніх пособників — не притягували до відповідальності за злочин агресії. Тобто — за саме рішення: почати війну і перетнути український кордон.

Цей суд — зможе розпочати роботу, не чекаючи завершення бойових дій на фронті, і судити злочинців — заочно. І не лише російських. А й з інших країн, причетних до агресії. Їх може бути близько 20 осіб. Остаточну кількість обвинувачених визначать судді Трибуналу.

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Але обійти так званий «імунітет трійки» — глави держави, уряду та МЗС — цей суд не здатен. Це означає, що розслідувати злочини Путіна, Лаврова та Мішустіна — зможуть. А от судити, доки вони сидять у своїх кріслах — ні. Правозахисниця Олександра Романцова переконана — навіть саме розслідування їхніх злочинів — це сильний політичний удар.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 18 липня. "Північний потік" – ВСЕ? І куди подівся УМЄРОВ?!