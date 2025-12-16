Тримав руку за спиною: у поліції Києва розповіли, чи був у чоловіка ніж під час перевірки документів

У поліції пояснили, що сталось під час оповіщення / © Цензор.нет

У Києві під час перевірки документів на площі Космонавтів чоловік нібито намагався «спровадити» поліцейських та представників ТЦК тримаючи в руці ніж.

У Мережі публікують відео, як поліцейські намагаються поспілкуватися з чоловіком, а він від них задкує. В одній руці він тримає телефон, а іншу демонстративно ховає за спиною.

«На площі Космонавтів чоловік, тримаючи за спиною ніж, намагається „спровадити“ поліцію і ТЦК», — пишуть у Мережі.

У поліції Києва розповіли, що сталося насправді.

«Під час перевірки документів групою оповіщення, до якої входять працівники Солом’янського управління поліції та ТЦК, був зупинений для перевірки документів чоловік. Громадянин на місці підтвердив, що він є батьком чотирьох дітей. Після перевірки документів його відпустили», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що не можуть підтвердити, що у чоловіка був при собі ніж. Також там запевняють, що чоловік не погрожував працівникам правоохоронних органів.

Громадянин ймовірно під час розмови нервував і тримав руку за спиною.

«Скоріш за все. Люди по-різному реагують під час перевірки документів. Але наші співробітники запевняють, що ножа у чоловіка не було. Документи він показав і був відпущений», — додають у поліції.