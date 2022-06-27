Трюдо піджартовував з Путіна, а Джонсон застеріг Макрона: лідери G7 визначають рівень підтримки України в Баварії

Велика Сімка готується оголосити про безстрокову військову і політичну підтримку України. І триватиме вона, «скільки знадобиться» - такою домовленістю хочуть завершити саміт, на який зараз зібралися у баварських Альпах.

Війна в Україні - у фокусі уваги лідерів найбагатших країн світу. За кілька годин з ними по відео говоритиме Володимир Зеленський. А щоб урятувати Україну й покінчити зі шкодою, яку війна завдає світові, у клубі сімох - готові ще сильніше тиснути на Росію, зазначає кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Незвично порожні вулиці - як для курорту, популярного за будь-якого сезону. Всюди охорона й поліція, яка дбає про безпеку високих гостей, що своєю чергою, як ніколи стурбовані безпекою всього світу.

У німецькому замку Ельмау, в невимушеній обстановці, вже домовлялися, як лагодити світовий порядок, лідери сімох найрозвиненіших економік світу.

Слід допомогти вистояти Україні, що бореться - не лише за свою свободу, наполягає й переконує партнерів прем’єр Британії. «Зосереджуємося на Україні й на тому, як разом зберегти коаліцію її підтримки разом у той час, коли, знаєте, може настати втома у населення та політиків», - каже він.

Треба не втомлюватися, а допомагати знаряддям для боротьби, і в цьому з Джонсоном згоден Макрон. Домовляються, зустрівшись, активізувати військову підтримку. Не поточнюючи, як саме.

Слід триматися разом, щоби протистояти агресії Росії, зауважує і Джо Байден. «Путін від початку розраховував, що якось НАТО і G7 розколються, а ми цього не зробили. І не збираємося. Ми не можемо дозволити цій агресії прийняти ту форму, яку вона має, і треба уникнути цього», - додає він.

Лідери обурені черговим проявом агресії. В момент, коли їхні літаки сідали в Баварії, по Києву били ракети і вбили людину. « Це брутальна війна, яку веде Путін, і ми знову побачили це після ракетних обстрілів будинків у Києві. Ще один доказ: ми на правильному шляху, об’єднуючись і підтримуючи українців», - каже канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Глава української дипломатії закликає сімку до потужніших санкцій. Їх поки посилює четвірка: США, Велика Британія, Японія, Канада. Запроваджують ембарго на російське золото. Його експорт - збагачує казну агресорки на десятки мільярдів доларів. Подумують, як приєднатися до «золотих» санкцій, і у Євросоюзі.

Б’ють по російській економіці й глузують над Володимиром Путіним, якого прогнали зі своєї компанії, коли він анексував Крим, тоді й розпався формат «вісімки». Сідаючи за стіл, Джонсон висміяв звичку Путіна з’являтися напівроздягненим на публіці.

«То що, піджаки знімаємо? Чи повністю роздягаємось? Маємо ж показати, що ми жорсткіші за Путіна», - каже Джонсон.

«Можемо поїздити верхи з оголеними торсами», - додає Трюдо.

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Всерйоз приклад російського президента ніхто не наслідував - усе за протоколом, хоч і без звичних формальностей. Атмосфера видавалася досить дружною, а обстановка затишною - з вечірніми посиденьками біля каміну.

Сьогодні лідери найрозвиненіших країн світу день розпочнуть із того, що послухають Володимира Зеленського. Він не приїде сюди, до Баварії, але долучиться до дискусій колег по відео. Це не буде його класичне звернення до іноземних партнерів, які ми бачили від початку війни. А буде повноцінний діалог і обмін думками й позиціями.

Україна зацікавлена в тому, щоби Захід озброїв її всім і важким, і легким - для втримання підконтрольних і відвоювання непідконтрольних територій. Росію максимально притис санкціями.

Напередодні, коментуючи золоте ембарго, про яке, власне, лідери планують тут оголосити сьогодні, на Банковій сказали - добре, звісно, але потрібно ще й ембарго газове.

Джо Байден закликав партнерів до згуртованості, а Борис Джонсон наголошував: Україна зараз потребує підтримки навіть більше, аніж будь-яколи. Момент у війні - погоджувались і Джонсон, і Макрон, зараз критичний. Прогнозуючи, що невдовзі він може стати переломним.

Джонсон застерігав президента Франції від спроб шукати дипломатичні рішення вже, мовляв, це буде зараз вигідно Росії, й ще більше похитне стабільність у світі.

Наслідки російської агресії в Україні вже добре відчутні в Європі: дорогі харчі, пальне, електроенергія. Й невдовзі їх відчують на інших континентах: лідери бояться, що через неможливість вивезти морем 22 мільйони тонн зерна з України, насувається голод.

Сьогодні ввечері разом з генсеком ООН думатимуть, як цьому запобігти. Ще перед самітом - глави МЗС країн сімки попереджали - не дозволять Росії занурити світ у голод, але поки не зрозуміло, яким саме чином.

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