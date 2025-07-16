Тривоги у Києві: стало відомо, чи ходить представник Трампа Кіт Келлог до укриття

Кіт Келлог / © Associated Press

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Представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог, який цими днями перебуває в Україні, відповідально ставиться до кожного сигналу повітряної тривоги.

Як розповіли ТСН.ua джерела в Силах оборони України, представник Дональда Трампа кожного разу йде до укриття.

«Такий алгоритм прописаний у протоколі безпеки, представник американського президента його притримується», — повідомили ТСН.ua військовослужбовці.

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Зазначимо, наприклад, вчора в Києві повітряна тривога оголошувалася тричі, зокрема і під час робочого дня. Двічі тривога була пов’язана із загрозою пусків «Кинджалів» з боку Росії.

Нагадаємо, представник Трампа Кіт Келлог прибув до України 14 липня.

Також Києві відбувся брифінг за участі керівництва сектору безпеки й оборони України для делегації США на чолі зі спеціальним представником президента з питань України Кітом Келлогом.