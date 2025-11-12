“Це буде найтяжча зима від початку війни”: Стерненко дав невтішний прогноз для цивільних

Сергій Стерненко / © ТСН

Зима 2025-2026 буде найтяжчою для цивільного населення в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Такий прогноз дав громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За його словами, обстріли РФ восени однозначно відрізняються від літніх:

«Справа в тому що, починаючи з осені, Російська Федерація інтенсифікувала обстріли української енергетичної електро- і газової інфраструктури. Влітку вони були більше зосереджені на ударах по об’єктах нашого військово-промислового комплексу і по інших об’єктах, скажімо так. Але не по об’єктах енергетики, там прилітало, але епізодично».

Зараз же противник основні свої засоби повітряного нападу та сили використовує для того, щоби бити по нашій електрогенерації, а також по вузлових електропідстанціях, пояснює Сергій Стерненко.

«Що відрізняє ці атаки від позаминулого або 2022-го року, коли вони знищували передусім об’єкти генерації. Вони стали частіше бити по розподільчих вузлах для того, щоб розірвати енергосистему, а не просто вимкнути електрогенерацію. Це ускладнює, звісно, нам ремонт», — каже волонтер.

Це призводить до того, що на тій же Чернігівщині геть погана ситуація з електрикою:

«Це набагато тяжче, буде мати гірші наслідки для цивільного населення цієї зими. Зима буде дуже важкою. Це буде найтяжча зима від початку повномасштабного вторгнення в цьому плані».

