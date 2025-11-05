ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
595
2 хв

"Це було дуже швидко": єдиний журналіст, який вижив під час удару по Краматорську, розповів про атаку РФ

Росіяни атакували знімальну групу у Краматорську.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Наслідки атаки по знімальній групі / © ТСН

Наслідки атаки по знімальній групі / © ТСН

У реанімації Дніпра опритомнів тяжкопоранений спецкор телеканалу «Фрідом» Олександр Количев. Він єдиний, хто вижив зі знімальної групи, яку атакував дрон у Краматорську 23 жовтня. Тоді загинули кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони саме знімали наслідки обстрілу міста, коли по них ударив російський «Ланцет».

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Удар «Ланцетом» просто по знімальній групі — усе сталося в середмісті Краматорська 23 жовтня. Вони утрьох саме знімали наслідки атак по місту. Саме зупинилися біля побитої заправки. Усе сталося миттєво, згадує Олександр Количев.

«Це було дуже швидко, майже без звуку. В останню долю секунди я щось почув по звуку, але спіймав себе на такому відчутті, що я десь полетів. Пропав звук і не чую, не відчуваю ліву частину тіла, лице, вухо, рука», — каже він.

Його колеги — Альона Грамова та Євген Кармазін під час удару стояли за кілька кроків від нього. Про загибель друзів, з якими працював багато років на Донеччині, він дізнався вже у реанімації.

«Я майже нічого не бачив. Тільки плями. Тому я не міг знати, що з моєю командою, де вони, як. Я такої команди резонансної в гарному сенсі я не бачив. Я ні з ким так гарно не працював в житті моєму. Ми здружилися як команда, як друзі», — каже Олександр Количев, поранений.

Що Олександра вдасться врятувати, медики не давали жодних прогнозів, адже поранення були вкрай тяжкі.

«Із забоєм мозку третього ступеня, з великою крововтратою, із відламками, яких би хватило, щоб вбити мінімум десятьох людей, привезли до нашої лікарні», — каже лікар.

Пʼять операцій, чимало перелитої крові — спецкор телеканалу «Фрідом» нарешті дихає сам. Медики зібрали заново переламані кістки ніг, аби Олександр зміг ходити. Нині намагаються врятувати зір. Попереду ще тривалий шлях до відновлення. На нього з лікарні чекають дружина та діти.

