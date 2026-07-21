Жодної краплі води: французький інженер здійснив дивовижну мaндрівку заради України

Антуан Лекван / © ТСН

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Здолав велосипедом понад дві тисячі кілометрів із Франції, аби вкотре привернути увагу всього світу до війни в Україні. 70-річний інженер та волонтер Антуан Леквана приїхав до Львова, де раніше особисто працював над важливим проєктом автономного водопостачання для реабілітаційного центру Unbroken («Незламні»), який профінансував французький уряд.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Як Антуана проводжали у дорогу

Франція. Канни. Друзі, рідні та українці, які знайшли тут тимчасовий прихисток від війни, урочисто проводжають Антуана в далеку дорогу. Йому вручають зворушливі подарунки — ляльку-мотанку та крупу-оберіг, аби мандрівник у дорозі завжди був ситим.

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Антуану 70 років. Він мешкає у французькому містечку Грасс, яке вважають світовою столицею парфумів. На початку повномасштабного вторгнення це містечко, як і десятки інших на Лазуровому узбережжі, прийняло чимало біженців з України. Підтримують українців тут і досі.

Давід Ліснар, мер міста Канни: «Залишити Україну під атакою Росії — це означає для нас самих поставити себе в слабку позицію меншовартості. І тому інтереси Франції та всієї Європи повністю збігаються з моральним інтересом підтримки народу, який перебуває під жорстокою атакою».

Від французьких мерів Антуан отримує офіційні листи підтримки для України.

Томас де Парієнте, заступник мера Канн з міжнародних відносин: «Ви — геніальна людина завдяки своїм інженерним здібностям, але ви також і справжній посол Грасса та Канн».

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І ось Антуан, зібравши листи, вирушає у далекий шлях під гучні оплески громади.

26 днів у дорозі та автономне водопостачання для Unbroken

Дорога до України тривала рівно 26 днів. Моментами вона була надзвичайно складною, виснажливою та небезпечною. Проте ТСН урочисто зустрічає Антуана вже у Львові.

Антуан за фахом є висококласним інженером, який за своє життя зорганізував чимало важливих гуманітарних програм для країн, що пережили важкі катастрофи та війни. В Україні на гроші французького уряду він опікувався розробкою та монтажем системи автономного водопостачання для реабілітаційного центру Unbroken.

Сергій Кіраль, заступник міського голови Львова з міжнародного співробітництва: «Це були кілька свердловин, які були спеціально пробурені, це унікальне обладнання, що має додаткові системи захисту від відключень електроенергії і може функціонувати повністю автономно».

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Бувши в Україні десятки разів, Антуан вирішив: коли проєкт водопостачання вдасться реалізувати — він обов'язково приїде сюди з Франції на велосипеді, щоб нагадати світовій спільноті про війну, яка триває. До цієї виснажливої мандрівки 70-річний чоловік готувався три місяці.

Антуан Леквана, волонтер та інженер: «Це було справді нелегко. До прикладу, перед Любляною була неймовірна спека, а води зовсім не було — жодної краплі, доводилося зупиняти машини й просити втерти спрагу. Але головною небезпекою на трасі були величезні вантажівки».

Щодня Антуан проводив у сідлі від 5 до 8 годин поспіль без перерв. Ночував здебільшого у своєму наметі. І от, проїхавши Італією, Словенією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею, він уже у Львові дістає свій французький оберіг.

Антуан Леквана, волонтер та інженер: «Я тримав цей оберіг постійно біля себе. Думаю, він мені дійсно допоміг. Адже за весь час довгої подорожі я жодного разу навіть колесо не пробив».

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Велосипед для протезної майстерні Unbroken

Свій велосипед, який побачив стільки доріг і країн, Антуан вирішив урочисто передати пацієнтам реабілітаційного центру Unbroken.

Антуан Леквана, волонтер та інженер: «Цей велосипед — дуже міцний і сильний, як і весь український народ. Сподіваюся, він прослужить вам ще дуже довго».

Володимир Рудковський, ветеран, ментор реабілітаційного центру Unbroken: «На прикладі Антуана хочу щиро подякувати всім людям у світі, які не бояться до нас приїжджати і підтримують нас по-справжньому».

У центрі Unbroken вже чітко знають, як саме використовуватимуть дарунок французького інженера.

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Олег Білянський, керівник Національного центру реабілітації Unbroken: «Ми плануємо передати велосипед із такою чудовою історією до нашої протезної майстерні, щоб кожен, хто отримає новий протез нижньої кінцівки, зміг випробувати себе в їзді».

До Франції Антуан повертатиметься вже комфортним потягом та літаком. Каже, що щиро мріє під час своєї наступної поїздки побачити вже повністю мирну та переможну Україну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 21 ЛИПНЯ | Терор міст! Відповідь по ТЕЦ у Ліпецьку! ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

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