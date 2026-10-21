Український захисник Костянтин Власенко перебував на позиції 10 місяців і був евакуйований вперше в історії дроном / © ТСН

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49-річний військовослужбовець Костянтин Власенко, який днями вперше у світовій військовій історії був евакуйований з позиції за допомогою гексакоптера, в інтерв’ю для ТСН.ua розповів про те, чим планує зайнятися у найближчому майбутньому, якими для нього були 10 місяців на бойовій позиції та як декілька років тому «клянчив повістку» у ТЦК, щоб піти захищати Україну.

Крім цього, як відомо, історія захисника вражає ще й тим, що на бойовій позиції він був змушений власноруч ампутувати собі ножем частину ноги, інша ж, за його словами, відгнила сама. Незважаючи на це, Костянтин цілком серйозно не виключає, що після реабілітації буде або волонтерити, або повернеться на службу до якоїсь тилової частини.

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«По-перше, за два з половиною роки служби дуже хочу побачити свою родину. Крім того, я пропустив весілля своєї доньки через те, що перебував на позиції. Дуже хочу обійняти та поцілувати доньку. Дуже хочу познайомитися з її чоловіком», — відверто каже військовий.

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«Усі зараз мені пропонують допомогу, запитують про це. Але я не така людина, що буду щось клянчити, прохати. Можливо, щось і є таке, що потрібне, але ця обставина мені не заважає», — додає він.

Дата публікації 21:15, 20.10.26 Кількість переглядів 15 Дрон уперше в світі евакуював повітрям пораненого на фронті: подробиці спецоперації

Евакуація дроном: що відчував Власенко

За словами героя, тієї миті, коли він закріплювався на БпЛА, який прилетів його рятувати, було лише одне відчуття: «Це — останній шанс. Треба хапатися за цю ниточку, іншої не буде. Я відмовлявся від того, щоб хтось йшов мене забирати, щоб хлопці не загинули».

Костянтин Власенко / Фото: сторінка М. Малєвської у соцмережі

Про свою позицію, де він виконував бойові завдання, Костянтин розповідає таке: «Бетонна дренажна труба, яка пролягала під дорогою. Коли її затопило, я зробив відкат. Потім перебував у розбитій будівлі, там згодом загинув мій побратим. Потім знайшов нове укриття. Ліва нога в той час у мене була вже поранена, а права — вивихнута. Я на неї наступав, але не відчував її. Нове укриття знайшов у котельні. Там мене і бомбили, там я відрізав собі ногу».

Костянтин Власенко на позиції / Фото: oboronka.mezha.ua

На запитання про те, що саме його підтримувало, захисник відповів: «Багато чого не зробив для доньки. Батько пропустив випускний, батько пропустив весілля. Через війну. Що ще підтримувало? Поклавши руку на серце, скажу так: я ж не вийду з позиції, сказавши, ну все, я пішов додому. Коли я йшов на війну, то знав, куди йду. Я залишився сам — треба було сповіщати своїх хлопців, командування про те, коли чую техніку ворожу, щоб усі знали. Для підзарядки мені скидали павербанки, їжу, воду, речі. Потім наші FPV залітали просто до мене в укриття, я їх відключав, складав, відключав від них батарею, щоб заряджати рацію».

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На переконання Костянтина, після його евакуації повітрям стовідсотково вражені й вороги.

Евакуація дроном Костянтина Власенка / Скриншот із відео

«Коли вони мені пропонували здатися у полон, я відповів їм: „Русский военный корабль, иди на**й“. Зараз сподіваюся на те, як каже наш славетний Мадяр (командувач Сила безпілотних систем ЗСУ — Ред.), що хробаки вже в землі, що їх уже немає. А ось самого себе я запитую, чи вірю в те, що живий, що в тилу, адже міг вийти звідти тоді, коли закінчиться війна. Іншого я не очікував. Але, як бачите, хлопці врятували. Ким я бачу себе в майбутньому? Наступного року я стану пенсіонером. Дружина мені каже, що досить служити, треба сидіти вдома. Якщо не вийде сидіти вдома, то повернуся до хлопців, на тилову роботу. Розглядаю такий варіант. Можливо, буду волонтерити», — каже військовий.

Про те, як він потрапив на службу, Костянтин розповідає окремо: «Мене не хотіли брати, оскільки у мене була і бронь, і раніше я не служив. Я був не цікавий військкомату. 2022 року всі ми пам’ятаємо, які були черги. Я шукав зв’язків, щоб без черги… Я не міг по кілька діб стояти в черзі, оскільки треба було йти на роботу».

Як рятували Костянтина Власенка: подробиці

Деталі того, як вперше в історії воєн пораненого бійця евакуювали повітряним шляхом за допомогою БпЛА, розповіли в оборонній компанії Gurzuf Defence, яка є виробником дрона.

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«Операція, якої раніше ніхто не проводив. Без готових протоколів, без попереднього досвіду, без права на помилку. Надзвичайно складна, ризикована, але необхідна. Для цієї безпрецедентної місії військові обрали наш важкий гексакоптер Heavy Shot „Аюдаг 6“. Спочатку пораненому доставили спеціальне спорядження з карабінами, а згодом відправили сам борт, обладнаний лебідкою. За вказівками побратимів, які безперервно були на зв’язку, боєць самостійно закріпився на евакуаційній системі. Так розпочався найвідповідальніший етап — політ із людиною», — йдеться у повідомленні компанії.

Її представники в коментарі для ТСН.ua уточнили, що висота польоту гексакоптера була на рівні до 150 метрів. Дрон провів у повітрі 1 годину 14 хвилин і 36 секунд, подолавши 62 кілометри.

«Ми ніколи не ставили собі за мету створити суто евакуаційний борт — ми створили важку модульну багатозадачну платформу. Звісно, ми завжди розуміли, що дрон із такою вантажопідйомністю має бути здатним виконувати й рятувальні місії. Водночас ми не вважаємо, що повітряна евакуація може стати серійною історією. Коли я чую про тисячі таких місій або про те, що дрони дозволять масово вкладатися у „золоту годину“, — це наразі більше відсилає нас до Рея Бредбері чи Станіслава Лема. Ризики для пораненого в небі надто високі. Кожна така місія — унікальна операція, яку потрібно окремо готувати під конкретну ситуацію на конкретній ділянці фронту. Повітряний шлях — це крайній варіант, коли іншого шансу врятувати людину вже не залишається. Ми зробимо все, щоб кожен Heavy Shot „Аюдаг 6“ був здатен у потрібний момент допомогти врятувати життя наших людей», — каже співзасновник Gurzuf Defence Павло Фельдблюм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні створили дрон для евакуації тяжкопоранених бійців: що він уміє. В Україні розробили дрон StarGate, який може змінити підхід до евакуації тяжкопоранених бійців з передової.

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