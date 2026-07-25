Це літо росіяни запам’ятають: чому Україні важливо завдавати удари по складах Wildberries в РФ

Наслідки удару по РФ / © ТСН

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Це літо багатьом росіянам запам'ятається надовго. До вже звичної щоденної картинки пожеж у російських містах та кілометрових черг на заправках додалися емоційні відео із заплаканими підприємцями, які миттєво розорилися після знищення гігантських складських комплексів маркетплейсів Wildberries та Ozon у Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Таганрозі, на Ставропіллі та в Ленінградській області.

Загальні збитки оцінюються у трильйони рублів. Чому ці цілеспрямовані удари — це не просто відповідь за обстріли «Нової пошти», а влучний удар у найважливішу болючу точку російської економіки — у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Атака на російські логістичні склади

У рідному місті Путіна сьогодні вирує саме та «активність», якої йому, як він сам неодноразово казав, нібито не вистачало. Логістичний парк «Уткіна заводь» у Ленінградській області та великий логістичний комплекс «Шушари» у Санкт-Петербурзі зранку поповнили довгий список уражених складських хабів.

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«Уткіна заводь» — один із найбільших подібних комплексів у Росії загальною площею 210 тисяч квадратних метрів. Пожежа там охопила щонайменше чверть території. У «Шушарах» були розташовані склади та виробничі потужності одразу кількох великих компаній. Однак найбільшу площу там займав онлайн-ритейлер Wildberries — просто тому, що він є найбільшим у РФ.

А це — все, що залишилося від одного з найбільших логістичних комплексів Wildberries у місті Електросталь під Москвою. Його площа становила 230 тисяч квадратних метрів. Тепер на його місці — суцільне попелище.

Загалом упродовж лише цього тижня Сили оборони України успішно вразили 7 із 10 найпотужніших логістичних хабів самого Wildberries або об'єктів, де цей онлайн-ритейлер орендував великі складські площі.

Банкрутство підприємців та відмова від компенсацій

Для тисяч російських продавців ці пожежі стали справжньою фінансовою катастрофою.

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Російська підприємниця: «Усе те, що я вибудовувала два роки по крупицях, просто згоріло вщент!».

Російський підприємець: «Кажуть, чоловіки не плачуть. Але в цій ситуації просто складно втриматися... Ти підприємець, у тебе жорсткі зобов'язання перед кравчинями, фабриками, банками. Купа зобов'язань! Думав, після трьох згорілих складів це нарешті закінчиться, але воно не закінчилося...».

Після знищення перших великих логістичних комплексів в Електросталі та Тамбовській області згорів товар 88 тисяч лише дрібних підприємців, офіційно повідомила власниця Wildberries Тетяна Кім. Але після цих двох об'єктів частково чи повністю вигоріли ще п'ять хабів.

Найбільших фінансових втрат зазнав саме дрібний та середній бізнес — загалом їхні збитки вже перевищують трильйон рублів. При цьому компанія Wildberries нещодавно хитро внесла зміни до своєї публічної оферти, якими повністю відмовилася від виплати будь-яких компенсацій продавцям у разі втрати чи знищення товарів унаслідок ударів безпілотників.

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Удар по банківській системі ворога

Експерти наголошують: у самого Wildberries боргові зобов'язання становили понад трильйон рублів ще до початку системних атак українських дронів.

Якщо цей гігантський маркетплейс остаточно завалиться під тягарем збитків, під нищівним ударом опиняться і найбільші російські банки-кредитори, що спричинить ланцюгову реакцію в усій фінансовій системі РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія на Київщині! Вибухи та пожежі в РФ! Нове керівництво ЗСУ! | ТСН 20:00 24 липня

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