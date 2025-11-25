"Це має усвідомити кожен": Жданов назвав, коли закінчиться війна в Україні, та попередив про масований обстріл

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Україна ще не встигла оговтатися після трагедії у Тернополі, де загинули 34 людини, як РФ знову здійснила масовану атаку. В ніч проти 25 листопада під ударом опинився Київ — у столиці зафіксовано численні влучання, зокрема по житлових багатоповерхівках. Внаслідок атаки загинуло семеро людей.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua пояснив, що було особливого в цій атаці, по яких об’єктах били росіяни, чого очікувати від ворога найближчим часом та коли, на його думку, може завершитися війна в Україні.

Коли закінчиться війна в Україні

За словами Олега Жданова, російський диктатор Володимир Путін використовує такі масовані удари по Україні суто в політичних цілях. Водночас, на думку експерта, українцям варто зрозуміти, що очільник РФ не зупиниться, поки не виконає свій план. Тому, ймовірно, війна в Україні триватиме роками.

Реклама

«Треба розуміти і, на мій погляд, доносити до кожного українця цю думку, щоб він міг ухвалити для себе рішення: крім власного плану повної капітуляції України чи повного поглинання України — політичного, економічного, фінансового — Путін не зупиниться і не погодиться на жоден інший варіант», — каже Олег Жданов.

У разі, якщо економіка РФ почне «розвалюватися», Путін може погодитися на замороження конфлікту:

«І то, бачите, він вимагає не на лінії бойового зіткнення, а хоче принаймні виконати первинне завдання „СВО“ — забрати території Донецької та Луганської областей у повному обсязі. Це повинен усвідомити кожен українець і вирішити для себе — обороняти цю країну, захищати її, залишатися в Україні чи збирати валізи та кудись їхати. Ось що головне».

Олег Жданова вважає, що Путін намагається створити, по-перше, неможливі для проживання умови в Україні.

Реклама

«І по-друге, влаштовує терор цивільного населення. Сім влучань у житлові будинки в Києві, причому всі прямі влучання. Це не падіння уламків збитого „Шахеда“ чи ракети. І, найімовірніше, розрахунок був саме такий, як за теорією вірогідності, що однаково влучить — зниження „Шахеда“ на максимально малу висоту, і в будь-якому разі він влучить у якусь багатоповерхівку. Приблизно такий варіант я бачу, судячи з сьогоднішніх влучань», — пояснює військовий експерт.

Атака РФ на Київ 25 листопада: в чому особливість

Олег Жданов звертає увагу, що цього разу російська армія використала майже вдвічі менше ударних безпілотників під час атаки по Києву. Минулого разу на столицю летіло 30 дронів, і вони заходили одночасно з усіх напрямків.

«Вони брали в кільце Київ, а потім майже одночасно залітали з різних напрямків. Сьогодні вночі було вдвічі менше — 15 дронів, але вони йшли в лобову атаку об’єктів. І зверніть увагу, що всі ракети — „Кинджали“, „Іскандери“, дрони — одночасно почали атакувати свої цілі. Трошки запізнилися „Калібри“. Це крилата ракета, як літак. Може бути вітер або попутний, або зустрічний. І це може впливати на швидкість ракети та час її прибування. Все ж від Новоросійська до Києва понад тисячу кілометрів. Якщо було б ще вісім „Калібрів“ одночасно, то нашій ППО було б вкрай важко», — каже військовий експерт.

Чому Росія вдарила сьогодні: що хоче показати Путін

За словами Олега Жданова, російська армія останнім часом, принаймні два останні нальоти, влаштовує масовані удари під якісь політичні події.

Реклама

«До речі, вчора пролунала заява від Кремля офіційно, що європейський план — він непридатний, антиконституційний щодо російської конституції, і вони його навіть не розглядатимуть. Тому Путін фактично цим ударом після такої заяви показав своє «фе» щодо тих перемовин, які йшли в Женеві цими вихідними», — каже військовий експерт.

Він додає, що напередодні атаки, ввечері 24 листопада, президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що Росія може завдати удару найближчим часом, і закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

«Я думаю, що могло бути все, аж до того, що хтось з російських чиновників зробив заяву з погрозами, там уже багато таких голів, які говорять. На сьогоднішній день у цьому плані вакханалія. І Ушаков, і Дмитрієв, і Лавров, і Пєсков. Могло бути аж до прямої загрози: „Готуйтеся, ми вам сьогодні влаштуємо пекельну ніч“. І по-друге, коли розвідка гарно спрацьовує, ми відслідковуємо ознаки, які вказують на те, що ось-ось буде обстріл. Тому й міг сказати президент, що не ігноруйте, готуйтеся, що цієї ночі може бути масований обстріл. Тому що напередодні переганяли і Ту-95, і Ту-22 з Далекого Сходу на європейську частину Росії», — пояснює Олег Жданов.

Коли Росія може завдати наступного удару

Російська армія за 10 днів підготовлює чергову партію ракет для бойового застосування, каже військовий експерт:

Реклама

«Я згадую 2022–2023 роки, зиму, тоді ми вираховували, що 14 діб потрібно для перезаряджання і підготовки наступного удару. Сьогодні вони приблизно вкладаються в той самий період підготовки удару. Єдине, що тоді ми не могли хоча б приблизно передбачити коли, тому що літаки стояли в „Енгельсі“, і коли їх спорядять і вони злетять, важко було зорієнтуватися. А зараз усі літаки йдуть за Урал, і щойно вони повертаються на європейську частину Російської Федерації, ми розуміємо, що найближчим часом буде черговий удар».

Якою буде зима в Україні

На думку Олега Жданова, зима в Україні буде такою ж — з регулярними російськими ударами.

«Зеленський також сказав, що важка зима або втрата суверенітету. Так воно й буде. Поки почали розмови про цей мирний план… Чергова така бульбашка надута інформаційна, і навіть дедлайну немає вже, щоб „до індички“ ліг підпис нашого президента щодо погодження цього плану. Все вже скасували. Але всі знову забули, що треба зброю постачати. І наш єдиний шлях покращення ситуації — це засоби ППО і ракети до них. Іншого виходу у нас немає», — каже Олег Жданов.

Він додає, що тут ми знову ж таки повертаємося до нашого озброєння:

Реклама

«Судячи з останньої пресконференції, по-перше, з’явився на очі народні головний конструктор „Фламінго“. І з’ясувалося, що ракета лише проходить випробування і в кращому разі буде готова до кінця року, а в гіршому — десь лютий-січень. До речі, я згадую перше інтерв’ю президента Зеленського стосовно «Фламінго», він ці дати й називав. Вони чомусь не пішли в тираж. У тираж пішло те, що у нас скоро буде багато крилатих ракет».

За словами Жданова, президент також анонсував українську балістику від Fire Point — дві ракети «ФП-7» на 200 км і ракету «ФП-9» на 850 км.

«Наявність балістичних ракет з дальністю хоча б 500 км для нас була б панацеєю, тому що таку пекельну ніч ми могли б влаштувати жителям Москви. І після двох-трьох таких нальотів, я думаю, що в Росії почали б задумуватися, а варто чи не варто», — додає військовий експерт.