"Це — ціль номер один": Жданов назвав, куди гатила РФ під час атаки і що може бути наступним

Олег Жданов / © ТСН

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Армія РФ опанувала нову тактику: під час масованої атаки по Україні на один об’єкт йдуть 20-30 дронів. Вони можуть йти різними шляхами, але приблизно в один час виходять на ціль і починають її атакувати, таким чином завдаючи більше ураження.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим особлива остання атака по Україні

За його словами, на жаль, наразі ракет і «Шахедів» у російської армії вдосталь. Під час останніх масованих атак, зокрема у ніч проти 28 липня, РФ спрямовує їх по наших аеродромах.

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«Починали вони з Василькова — була масована атака, потім був Івано-Франківськ, там аеродром, зараз Старокостянтинів. Вони намагаються максимально порушити нашу аеродромну інфраструктуру для того, щоб ми не могли забезпечувати польоти. На сьогоднішній день ми доволі часто стали використовувати авіацію з застосуванням французьких AASM Hammer і американських JDAM. І доволі влучно, вони високоточні. Скільки ми вже російських штабів, полків, бригад знищили. І кожного дня, коли дивишся зведення Генерального штабу, там є такий пункт „ураження нашими силами оборони України районів зосередження“. А це означає, що ми в тактичній глибині до 50 кілометрів намагаємося знищувати накопичення живої сили і техніки противника. Наша авіація для росіян становить загрозу», — пояснює ТСН.ua Олег Жданов.

Куди цілить РФ: що може бути наступним

Під час атаки на Старокостянтинів українська протиповітряна оборона збила майже всі цілі, каже Олег Жданов: 309 БпЛА і дві ракети Х-101. За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

«Ракет, на жаль, у них вистачає. Треба зазначити, що в Старокостянтинові майже все збили. Це дуже добре. Це говорить про те, що ми захищаємо такі об’єкти, як авіабази на території країни. Це була чергова атака РФ на чергову ціль. Який аеродром буде наступний, сказати дуже важко. Якщо вони не переключаться на щось інше. Хоча поки що схоже, що аеродроми для них — це ціль номер один», — каже Олег Жданов.

Росія накопичила близько тисячі дронів

Російська армія могла накопичити понад тисячу ударних безпілотників різних типів, втім, за словами експерта, вона навряд чи може випустити їх одночасно — протягом доби.

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«Це нереально. Вони там безперервно будуть проводити пуски протягом всієї доби. От навіть минулої ночі було 320 дронів і три-чотири хвилі пусків для того, щоб досягти такої кількості дронів у повітрі. Так що тисячу підняти в повітря — це треба добу безперервно їх випускати. Це на сьогоднішній день маловірогідно і фізично майже неможливо», — пояснює Олег Жданов.

Водночас РФ продовжує накопичувати і ракети, і безпілотники:

«На жаль, російська промисловість сьогодні стоїть на військових рейках. Це один із факторів, чому Путін не хоче припиняти вогонь, не погоджується на перемовини. Тому що йому вигідно. Він економіку перевів на військові рейки, і Китай забезпечує постачання товарів для виготовлення ракет. Ми говорили, що тільки забезпечення безперебійних постачань обсягу дасть змогу Росії накопичувати ракети. Значить Китай виконує всі ці критерії».

Коли РФ може завдати наступного масованого удару

На сьогодні, за даними нашої розвідки, російська промисловість вийшла на цифру плюс-мінус 230 дронів на добу, каже Олег Жданов. Однак це загальна кількість — і бойові дрони, і дрони-імітатори.

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«Тут дуже легко порахувати. Щодоби вони випускають якусь певну кількість. От вони три доби постіль випускали 50-60-90 дронів, а 230 мінус 90 — 140 дронів пішло на склад. За три доби вже 450 дронів, плюс 230 вироблених в поточну добу — це вже 680 дронів. І буквально 3-4 дні, щоб у них в розпорядженні була тисяча дронів. Але запустити її одночасно, вони, слава Богу, не здатні», — каже Олег Жданов.

Армія РФ використовує нову тактику

За словами експерта, українській ППО важче збивати повітряні цілі, коли вони розосереджуються по всій країні, як це було раніше під час масованих атак:

«Тому що сьогодні дрони вже вміють маневрувати, їх програмують на більш складну траєкторію польоту. Вони можуть намотувати круги в певних районах, змінювати висоту, бо висота особливо впливає на роботу наших радіолокаційних станцій. Коли вони дуже низько опускаються, вони попадають за горизонт бачення РЛС».

Російська армія наразі поміняла тактику і обирає масованість ударів по одному-двох об’єктах під час атаки, зазначив Олег Жданов.

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«Це більш ефективно в плані того, що гарантовано, що більша кількість дронів, то більше ймовірність, що вони проломлять нашу оборону і досягнуть певного успіху в ураженні цього об’єкту. І плюс, якщо 2-3 дрона влучать в об’єкт — це один буде ефект. А якщо з 20 — 10 влучать в об’єкт, руйнування буде набагато більше і набагато для нас катастрофічніше. Росіяни опанували цю тактику і на один об’єкт йдуть 20-30 дронів. Так, вони можуть йти різними шляхами, але вони приблизно в один час виходять на ціль і починають її атакувати», — пояснив Олег Жданов.