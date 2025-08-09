"Це наш останній бій": Ющенко, про війну України з Росією

Віктор Ющенко / © УНІАН

Третій президент України Віктор Ющенко (2005-2010) наголосив, що війна з Росією — це останній бій у багатовіковій боротьбі українського народу за свободу і незалежність.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За словами Ющенка, нинішній конфлікт є 24-м у низці воєн проти Московії, що триває вже понад 250 років — від часів Мазепи, Шевченка, Бандери та інших історичних постатей.

Ющенко підкреслив, що агресія Росії, яка розпочалась у 2022 році, кардинально змінила баланс сил.

«Знаєте, коли Путін в 22-му році напав на Україну, в нього було 12,5 тисяч танків. У найбільшій армії Європи, знаєте скільки було? Аж 400 — у німецькій, в Будесвері. У Британії — 170. О, сила! Оце та хибна політика до чого довела і як вона спонсорувала Путіна. Тепер ситуація міняється. Уже із тих 12,5 — 10 тисяч танків (у Росії — ред.) вже немає», — наголосив Ющенко.

Ющенко також різко розкритикував політику західних країн, які на його думку, занадто довго підтримували Путіна, що призвело до розростання конфлікту. Він переконаний, що нинішня війна є вирішальною і має об’єднати всі покоління українців у спільній боротьбі.

Це останній бій за Україну, який зумовить майбутнє країни і всього регіону, підсумував Віктор Ющенко.

Нагадаємо, Ющенко також розповів, що потрібно зробити Україні, аби виграти війну.