Ексклюзив ТСН

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
1 хв

"Це ненормально": кияни шоковані "айсбергами" у центрі столиці

Жителі столиці розповіли про нечищені тротуари. Через сильну негоду вони вкрились льодом.

Автор публікації
Дмитро Фурдак
"Це ненормально": кияни шоковані "айсбергами" у центрі столиці

© ТСН

Упродовж останніх днів до ТСН надходять численні звернення від киян щодо незадовільного стану пішохідних доріжок, зокрема в центральній частині столиці. Йдеться про слизьке покриття, намерзання льоду та відсутність належної протиожеледної обробки. Це створює підвищену небезпеку для пішоходів і призводить до травмувань.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Кореспондент ТСН зауважив, що на Майдані Незалежності у Києві місцями чисто, проте коли відійти вбік — то там суцільний лід. Люди ледве ходять під час негоди.

«Люди змушені оминати ці „айсберги“. У Києві настільки нечищених тротуарів не було вже давно», — зауважує Дмитро Фурдак.

Кияни кажуть, що вже звикли до таких тротуарів, проте зауважують, що варто було б відповідальніше ставитись до чищення.

«Вже призвичаїлись, але це ненормально», — каже перехожа.

На Подолі, як зауважує кореспондент ТСН, ситуація ще гірша.

У міській владі Києва кажуть, що чистити це повинна організація, біля якої розташований тротуар.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 9:00 новини 4 лютого. ХАРКІВ ЗАМЕРЗАЄ після УДАРУ! Ситуація в Запоріжжі НАЖИВО

Дата публікації
Кількість переглядів
610
Наступна публікація

