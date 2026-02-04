"Це ненормально": кияни шоковані "айсбергами" у центрі столиці

© ТСН

Упродовж останніх днів до ТСН надходять численні звернення від киян щодо незадовільного стану пішохідних доріжок, зокрема в центральній частині столиці. Йдеться про слизьке покриття, намерзання льоду та відсутність належної протиожеледної обробки. Це створює підвищену небезпеку для пішоходів і призводить до травмувань.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Кореспондент ТСН зауважив, що на Майдані Незалежності у Києві місцями чисто, проте коли відійти вбік — то там суцільний лід. Люди ледве ходять під час негоди.

«Люди змушені оминати ці „айсберги“. У Києві настільки нечищених тротуарів не було вже давно», — зауважує Дмитро Фурдак.

Кияни кажуть, що вже звикли до таких тротуарів, проте зауважують, що варто було б відповідальніше ставитись до чищення.

«Вже призвичаїлись, але це ненормально», — каже перехожа.

На Подолі, як зауважує кореспондент ТСН, ситуація ще гірша.

У міській владі Києва кажуть, що чистити це повинна організація, біля якої розташований тротуар.

