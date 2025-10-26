“Це нескінченна гра”: бригадний генерал оцінив сили РФ на війні

Олег Апостол / © ТСН

Командувач ДШВ, бригадний генерал Олег Апостол розповів, як він оцінює рівень безпілотних систем російської армії — наскільки ми в паритеті з ними чи вони нас все ж таки перевершують.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко він зазначив, що раніше, у 2022-2023 роках противник від нас відставав. Однак зараз ситуація змінилася:

“У 2022-му році ми вважали, це наше було бачення, і 2023-й рік, від нас протиник відставав. Кожні 2-3 місяці, а він йшов за нами, він нас наздоганяв. А зараз є паритет”.

Водночас у деяких моментах армія РФ може нас у чомусь перевершувати, каже військовий.

“Наприклад, в кількості — беремо “Орлан” на 150 кілометрів. У нас, наприклад, з'явилося знищення “пташок”. Це ж гра, яка в нас нескінченна, меч і щит. Одні будуть кожного разу щось винаходити, а інші шукати протидії, і навпаки”, — каже Олег Апостол.

