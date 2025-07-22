"Це неймовірно поганий знак для України": відомий мольфар Макс Гордєєв попередив про загрозу

Макс Гордєєв / © ТСН

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Днями мешканці Запоріжжя та області почали масово повідомляти в соцмережах та знімати відео про нашестя сарани.

Мешканці приватного сектору скаржаться, що ця комаха-шкідник за лічені години знищує врожай.

Сарана у Запоріжжі / © із соцмереж

Водночас у соцмережах дописувачі припускають, що таке нашестя може бути вкрай поганим природнім знаком для регіону.

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Відомий мольфар Макс Гордєєв каже, що поява сарани у такій кількості та ще в тій області, де є чимала присутність російської армії є вкрай поганим передвісником.

«Це дуже недобрий знак, неймовірно поганий», — каже Гордєєв.

Та продовжує: «Тим паче, що Росія зараз готує ще один наступ. Нашестя сарани — це конкретний знак природи. Взагалі сарана — це шкідник. В цьому є великий символізм. Україну як сарана атакують росіяни. З вірогідністю у 90% можна сказати, що знову буде напад, особливо — в цій області. На це потрібно звернути увагу владі. Природа натякає та підказує нам. Росіяни зараз бояться, що нам дадуть ту зброю, яку нам пообіцяв Трамп, тому готують дуже велику кількість людей».

Водночас у соцмережах з’явилися відео, автори яких зафільмували велику присутність жаб та стверджуючи, що йдеться про Нікопольщину Дніпропетровської області.

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Дата публікації 16:31, 22.07.25 Кількість переглядів 220 Нашестя сарани на Запоріжжя

«Всі ці знаки показують, що ми йдемо не тією дорогою. Це показує, що ми рухаємося до апокаліпсісу. Нам потрібно зрозуміти те, що не так ми робимо. Зараз більшість людей просто розслабилися. Вважають, що не потрібно донатити, хвилюватися. Сприймають протистояння таким, як воно є», — каже мольфар.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.