Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні не вщухають дискусії щодо можливого зниження мобілізаційного віку. Екстрасенс Роман Завидовський подивився на картах, чи можуть ухвалити відповідне рішення найближчими місяцями та яких змін варто очікувати восени та взимку.

Прогноз екстрасенс опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Чи знизять мобілізаційний вік в Україні

За словами Завидовського, питання можливого зниження мобілізаційного віку зараз турбує багатьох українців. Екстрасенс згадав про публічні заяви щодо можливого зниження віку призову, зокрема до 18 років, а також розмови про обмеження виїзду з України для неповнолітніх.

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«Я би хотів подивитися, чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні найближчим часом», — зазначив Роман Завидовський.

Для цього він зробив розклад на циганській колоді та картах Таро. Екстрасенс перевірив, чи можуть протягом осінньо-зимового періоду ухвалити законопроєкт про зниження мобілізаційного віку.

Що показали карти щодо мобілізації восени та взимку

Під час розкладу на циганській колоді випали карти, які Завидовський трактував як позитивні та спокійні. Серед них — карта закоханої, що символізує жіночу енергетику та любов, а також карта послуги.

Водночас карти Таро показали дещо іншу картину. За словами екстрасенса, серед них були Двійка кубків, Смерть і Четвірка мечів. Він пов’язав ці карти із завершенням певних процесів, небезпеками, провокаціями та затримками.

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Завидовський наголосив, що більше довіряє показам циганської колоди, яка не вказала на зниження мобілізаційного віку найближчим часом.

«Все-таки зараз, на даний момент, ще цього не буде. Тобто цей період осінньо-зимовий майже ще не буде ніхто знижувати мобілізаційний вік», — сказав екстрасенс.

Які зміни можуть відбутися в Україні

Водночас Завидовський звернув увагу на карти Смерті та Четвірки мечів у розкладі Таро. На його думку, вони можуть свідчити про появу нових обмежень та законодавчих змін.

Екстрасенс припустив, що в Україні можуть ухвалювати рішення, які передбачатимуть додаткові заборони. Однак безпосередньо зниження мобілізаційного віку, за його прогнозом, найближчим часом не відбудеться.

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«Але тут падає карта смерті біля четвірки мечів, тобто нові якісь вето, нові заборони і нові якісь закони, які обмежують права, будуть прийматися. Так. Але вік мобілізаційний ще поки що знижуватися не буде», — вважає Роман Завидовський.

Отже, за прогнозом екстрасенса, протягом осінньо-зимового періоду мобілізаційний вік в Україні не знижуватимуть, проте можливі інші законодавчі обмеження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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