«Це спрацювало»: Зеленський розповів, що допомогло повернути повноцінну роботу Starlink

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічне обговорення проблем із супутниковим зв'язком Starlink допомогло в переговорах щодо відновлення його повноцінної роботи. Водночас він попередив, що ситуація ще може змінитися, зокрема через політичні події у США.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю ведучій «ТСН. Тиждень» Аллі Мазур.

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Відповідаючи на запитання, чи вплинула широка публічна дискусія навколо Starlink на переговори з партнерами, Зеленський визнав, що такий підхід дав результат.

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«Я думаю, що він (розголос – ред.) і допоміг. Я думаю, не те щоб це була головна ідея тактики роботи нашої з партнерами. Ми відкриті, прямі, але це спрацювало. На сьогодні так», — зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що подальша робота супутникового зв'язку може залежати від нових викликів, зокрема пов'язаних із виборами у Сполучених Штатах.

«Подивимося, як буде далі, тому що щодня ми бачимо різні моменти, і під час виборів Сполучених Штатів Америки можуть бути різні виклики, але тим не менш, на сьогодні це позитив, і він нам потрібен дуже», — підсумував глава держави.

Що відомо про обмеження Starlink і Starshield в Україні

Раніше американський мільярдер Ілон Маск заявив, що відключення Starlink призведе до негайного розвалу українського фронту. Водночас він звинуватив ЗСУ у використанні супутникового зв'язку для наступальних ударів безпілотниками, що, за його словами, порушує умови надання послуг. Українські фахівці заперечили ці звинувачення, наголосивши, що застосування саме цивільного Starlink для таких місій технічно неможливе.

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Маск також пояснив, що військова система Starshield, на відміну від комерційного Starlink, перебуває під контролем уряду США, тому рішення щодо її використання ухвалює американська влада.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня в роботі супутникового зв'язку виникли серйозні проблеми. Термінали Starshield втрачали зв'язок після перевищення певної швидкості — залежно від підрозділу обмеження спрацьовували приблизно на 72–161 км/год.

За кілька днів після запровадження обмежень кількість ударів ЗСУ по російській техніці скоротилася більш ніж удвічі. Проблеми також зачепили деякі українські дрони-перехоплювачі, які використовують проти російських реактивних безпілотників.

Водночас 24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкостях, доступних до запровадження обмежень.

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