Скандал у Києві: на Теремках вирубують 80-річні дуби, спалахнули протести

Жінка захищає дерево від вирубки. Фото: Женя Кулеба/Facebook

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві спалахнув скандал через вирубування вікових дубів задля прокладання теплотраси на Теремках. Місцеві мешканці стали на захист зеленої зони, але ділянку під вирубку огородили парканом.

На вулиці Теремківській сталося декілька сутичок між громадянами та поліцією, яка нібито охороняла правопорядок, але насправді обмежувала доступ людей до місця знищення дерев. У Мережі публікують кадри величезних рослин, позначених під вирубування, а чимало насаджень уже зрубано та вивезено.

Реклама

У лісосмузі мають видалити 660 дерев. За словами активістів, вік цієї зеленої зони становить близько 80 років, тож і дерева мають відповідний вік. Вона збереглася ще від часів, коли за Теремками та Окружною дорогою не було жодної забудови, а простягалися лише дачні ділянки та сільськогосподарські угіддя, відокремлені захисними смугами.

Реклама

«Це справжнє варварство»: чому обрали саме лісосмугу

«Те, що відбувається зараз на Теремках, можна назвати справжнім варварством. Про це кажуть і місцеві мешканці, і активісти, які захищають дерева від вирубки. Теплотрасу хочуть прокласти до одного із ЖК на Теремках. І очевидно, що забудовнику вигідно заощадити кошти і прокласти теплотрасу не в обхід лісосмуги, а саме через неї. Так коротше і витрачається менше коштів, і йому начхати на цінність цієї природної території з віковими дубами», — розповів ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Відомо, що навесні щодо прокладання теплотраси проводилися громадські слухання, проте до громади, яка заперечувала будівництво, місцева влада (Голосіївська РДА) просто не дослухалася. Тепер люди виходять на протести.

Червонокнижні види та казки про компенсацію

«Цінність лісосмуги в тому, що окрім дубів, яким до ста і більше років, там зафіксовані місця мешкання кажанів та жука-оленя, які занесені до Червоної книги України. Це зафіксували співробітники наукового відділу Голосіївського національного парку, які неформально відвідали лісосмугу. Це доволі рідкісні представники фауни, які в ідеалі мають охоронятися у лісосмугах, якщо вони є у Києві, а не знищуватися», — каже еколог.

У мерії заявляють, що після вирубки та прокладання теплотраси виконавці робіт обіцяють висадити нові дерева. Проте еколог скептично ставиться до таких обіцянок.

Реклама

«Я дуже сумніваюся, що хтось там щось висадить, але навіть якщо хтось щось посадить, то не факт, що воно виросте. У нас у Києві багато всього садять, але дерева просто всихають. Щоб вони виросли, їх потрібно поливати, доглядати за ними. А просто посадити і забути про нього — то за два тижні того дерева там не буде, воно всохне. А саме так роблять у Києві», — підкреслює експерт. Навіть якщо на нові насадження передадуть на баланс КО «Київзеленбуд», доведеться чекати 80 років, поки на цьому місці виросте таке саме, що було знищено.

Теплотраса потрібна, але чи за таку ціну?

Водночас чиновники наголошують на критичній важливості теплотраси, враховуючи складну зиму та російські обстріли.

«Я не виключаю, що теплотраса дійсно потрібна, якщо її десь бракує і люди можуть залишитися без тепла. Її треба прокладати. Інше питання: чи варто було її прокладати саме через лісосмугу, винищуючи дерева? Можна було обрати інший маршрут, навіть якби він був дорожчим за вартістю. Наскільки мені відомо, компромісний варіант був. Але його чомусь не використали, сподіваючись на те, що люди промовчать. А вони не промовчали і вийшли на протести», — зауважує Соколенко.

За словами експерта, це загальна проблема для Києва, де хаотична забудова триває ще від 90-х років. Спочатку зводять нові житлові комплекси, всупереч генеральному плану знищуючи зелені зони заради інфраструктури, а потім стикаються з нестачею соціальних об’єктів, теплотрас і транспортними проблемами.

Реклама

Реакція КМДА

У КМДА наразі не коментують ситуацію: ТСН.ua надіслав офіційний запит щодо вирубування дерев на вулиці Теремківській, проте відповіді від мерії поки не надали.

Після розголосу в КМДА таки прокоментували ситуацію. Там зазначили, що «видалення частини дерев на Теремках — вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Це критично важливий інфраструктурний проєкт, який має підвищити енергетичну стійкість столиці та забезпечити безперебійне теплопостачання в умовах постійної загрози російських атак на критичну інфраструктуру».

«Перед початком проєктування опрацьовували й альтернативні варіанти прокладання тепломережі. Однак вони в рази дорожчі або триваліші в часі. „Київтеплоенерго“ має всі необхідні дозвільні документи та діє в межах законодавства. Будівництво тепломережі здійснюється на виконання рішення Київради від 10 березня 2026 року № 358/10825 „Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва“. Важливо, що відновлення території після завершення будівництва є невід’ємною частиною проєкту», — зазначили в КМДА.

Там додали, що «департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату спільно з комунальними підприємствами вже розпочинають напрацьовувати комплексне рішення щодо відновлення цієї ділянки».

Новини партнерів