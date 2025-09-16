ТСН у соціальних мережах

"Це — сучасний Освенцим": звільнений з російського полону розповів про катування світлом і попсою

Дмитро Хилюк розповів про знущання у російському полоні.

Автори публікації
Мар`яна Бухан Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк

Звільнений з російського полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів про тортури в катівнях РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.

«Російський полон — це сучасний ГУЛАГ, сучасний Освенцим. Там дуже тяжко людям, там дуже тяжкі умови. Умови такі, в яких не сидять навіть засуджені за тяжкі злочини», — сказав він.

Дмитро Хилюк зазначив, що у РФ до нього не застосовували фізичних тортур, проте знущалися психологічно.

«Якщо казати про фізичні тортури, то я не можу сказати, що вони до мене їх задіювали. Я не військовий, військовим діставалося найбільше. Можливо, в цих тюрмах менше працювало садистів. Було таке, що могли кийками побити по ногах, могли шокером ударити. Катування були інші: цілодобове яскраве світло, воно не вимикалося. Катували їхньою музикою: коли у тебе від 6:00 ранку до 8:00 вечора над вухом лунає „совєцька“ попса. Це все нон-стоп, ми по тому визначали, яка година. Примушували стояти в одній позі, рухатися від ранку до обіду по колу. Це виснажувало. Їхнім завданням було максимально дошкулити, щоб людина була схожа на тварину», — сказав журналіст.

Дмитро Хилюк зауважив, що метою росіян було зламати волю, проте він одразу розкрив плани окупантів та думав про дім, що й допомогло йому витримати.

Нагадаємо, Дмитро Хилюк — кореспондент новинної агенції «Уніан». Уже в перші дні росіяни зайшли до його села, а за два тижні вивезли полоненого Дмитра до в’язниці. Звільнити його вдалося лише в День Незалежності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 НАЖИВО! НОВИНИ ПОНЕДІЛКА, 15 ВЕРЕСНЯ.

