"Це великий контраст": звільнений з російського полону журналіст розповів, що його вразило на волі

Звільнений з російського полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів, як він почувається після понад 3 роки полону.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.

«Потихенько приходжу до тями. Ще до кінця не усвідомив. Все, що оточує — все нове. Справ дуже багато після трьох з половиною років абсолютної бездіяльності, пасивності. І раптом в тебе немає навіть вільної хвилини — це великий контраст», — сказав він.

Дмитро Хилюк зазначив, що попри заклопотаність, йому подобається такий ритм життя.

«Буває розгубленість, я вже завів собі блокнот — куди і що. Записую, месенджери у телефоні не замовкають, треба на дзвінки відповідати. Мені воно подобається, бо це діяльність. Рух — це життя і це насправді добре», — сказав журналіст.

Нагадаємо, Дмитро Хилюк — кореспондент новинної агенції «Уніан». Уже в перші дні росіяни зайшли до його села, а за два тижні вивезли полоненого Дмитра до в’язниці. Звільнити його вдалося лише в День Незалежності.

