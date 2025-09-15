- Дата публікації
"Це великий контраст": звільнений з російського полону журналіст розповів, що його вразило на волі
Журналіст розповів, як почувається на свободі після російського полону.
Звільнений з російського полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк розповів, як він почувається після понад 3 роки полону.
Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці ТСН Мар’яні Бухан.
«Потихенько приходжу до тями. Ще до кінця не усвідомив. Все, що оточує — все нове. Справ дуже багато після трьох з половиною років абсолютної бездіяльності, пасивності. І раптом в тебе немає навіть вільної хвилини — це великий контраст», — сказав він.
Дмитро Хилюк зазначив, що попри заклопотаність, йому подобається такий ритм життя.
«Буває розгубленість, я вже завів собі блокнот — куди і що. Записую, месенджери у телефоні не замовкають, треба на дзвінки відповідати. Мені воно подобається, бо це діяльність. Рух — це життя і це насправді добре», — сказав журналіст.
Нагадаємо, Дмитро Хилюк — кореспондент новинної агенції «Уніан». Уже в перші дні росіяни зайшли до його села, а за два тижні вивезли полоненого Дмитра до в’язниці. Звільнити його вдалося лише в День Незалежності.
