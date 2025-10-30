"Це вже третій приліт у наш будинок": жителі Запоріжжя розповіли про ракетний удар

Наслідки атаки по Запоріжжю / © ДСНС

Росіяни масовано атакували Запоріжжя: по обласному центру росіяни спрямували 8 ракет і понад два десятки «Шахедів». Били по об’єктах інфраструктури. Один снаряд влучив у гуртожиток. З-під завалів уже дістали тіло однієї людини, пошукові роботи тривають. Станом на тепер відомо про 17 поранених, серед них 5 дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Дар’ї Назарової.

«Запоріжжя оговтується після нічних атак. Кілька годин росіяни били по обласному центру ракетами та ударними дронами. Традиційно нелюди воювали з цивільними. Цього разу своє залізяччя спрямували в один з гуртожитків міста», — каже кореспондентка ТСН.

Над ранок з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Сусіди кажуть, від обстрілів ховалися в загальному коридорі на першому поверсі. Не одразу зрозуміли, що біля будівлі впала російська ракета.

Цей гуртожиток уже трощило російськими обстрілами. 18 вересня поруч вибухнув «Шахед». Тоді ударна хвиля вибила вікна. Цього разу руйнації значно більші.

«Була тільки хвиля і страх. Скло, все полетіло. Більше нічого. Це вже третій приліт у наш будинок», — кажуть потерпілі.

До гуртожитку від обстрілів приходили ховатися і мешканці сусідньої багатоповерхівки. Пані Наталя каже, щойно зайшли до будівлі, як одразу почули сильний вибух, усе навкруги струсануло.

Оговтується після страшної ночі і пані Маргарита. Жінка — переселенка з Гуляйполя. З дитиною півтора року прожила в Польщі, та нещодавно повернулася до Запоріжжя доглядати за родичкою.

«Ми з дитиною були в кімнаті. Тоді я вирішила з нею перейти в коридорчик, то прилетіла ракета і повилітало повністю все», — каже вона.

Жінка показує залишки від своєї кімнати. Ударна хвиля вибила вікна та двері, пошкоджено і стіни. Що робити далі та куди тікати від війни, каже, не знає. Поки планує привести помешкання до ладу. Прибрати та відремонтувати, що зможе.

Внаслідок комбінованої атаки по місту у Дніпровському районі Запоріжжя пошкоджено 7 житлових будинків, 5 багатоповерхівок та об’єкти інфраструктури.

