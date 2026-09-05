Цілодобові обстріли Києва та план Путіна до 31 грудня: що хоче РФ та як до цього готується Україна

Експерти розкрили, чого хоче Путін від України / © ТСН

Реклама

Україна вже має чотири вітчизняні перехоплювачі, здатні збивати ворожі реактивні «Шахеди». Наразі новітні зразки озброєння проходять польові випробування. Про це під час зустрічі з журналістами заявив Міністр оборони України Євгеній Хмара.

Очільник оборонного відомства, який перебуває на посаді понад два тижні, презентував власне бачення ведення війни та розбудови оборони. Міністр акцентував на важливості людського ресурсу на фронті, підвищенні відповідальності командирів, створенні спільного бачення плану війни на всіх рівнях, а також запевнив, що держава закуповуватиме саме те, на що є реальний запит у військових. Окрім того, Євгеній Хмара наголосив на критичній необхідності перенесення бойових дій на територію ворога шляхом масштабування ударів далекобійними безпілотниками.

Реклама

Презентація візії відбулася на тлі виснажливих цілодобових атак окупантів по Києву дронами та балістичними ракетами. Наказ посилити обстріли, особливо по цивільній енергетичній інфраструктурі, вже видав диктатор Путін. Водночас представники РФ в ООН відкрито цинічно заявили: Кремль продовжуватиме війну, якщо Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими.

Реклама

Військові оглядачі та експерти переконані: ця масштабна хвиля тиску на Київ та українців є спробою змусити пристати на умови Кремля, однак вона може стати останнім ривком Путіна, адже на тривалу виснажливу війну в Росії вичерпуються ресурси.

Про те, як довго триватимуть цілодобові атаки та як Україна готується закривати небо — у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Ескалація терору: перші КАБи по Одесі та прифронтовий режим для Києва

Окупанти розширюють географію та номенклатуру ударів: зафіксовано першу атаку керованими авіабомбами (КАБ) по Одесі, а Київ перебуває під майже безупинним шквалом дронів і балістики. Ворог цілеспрямовано нищить цивільні об’єкти, бізнес, житлові будинки та навчальні заклади.

«Сьогодні столиця починає жити за умовами прифронтових територій. І вся область де-факто — прифронтова територія. Сьогодні Києву доведеться адаптуватися», — зазначає військовий експерт Андрій Ткачук.

Реклама

Аналітики вважають, що Росія розпочала черговий виток свідомої ескалації.

«Росіяни готують підґрунтя до своїх виборів, і поки вони їх не проведуть, ми бачитимемо цю ескалацію. Представники Держдуми вже теж заявляли, що будуть обстрілювати з метою тиску та деморалізації населення», — пояснює виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Дедлайни Путіна по Донбасу та нова хвиля мобілізації в РФ

За прогнозами військових аналітиків, ворог готує ескалацію і на суходолі: вирішальна битва за Донеччину може спалахнути вже цієї осені. Кремль знову ставить командуванню жорсткі часові рамки.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса підкреслює: «Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, до 31 грудня цього року. Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб’єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина».

Реклама

Павло Паліса переконаний, що спробувати відтіснити українські сили на Донбасі без нової масштабної мобілізації росіянам не вдасться через колосальні втрати на полі бою. Тому Москва планує призвати до війська ще близько 300 тисяч осіб. А за допомогою далекобійних ударів і терору цивільних росіяни намагаються виправдати мобілізацію всередині своєї країни.

«Вони розганяють свої інформаційно-психологічні операції. Причому не тільки на українців, а й на росіян — аби показати, що перемога Росії у війні нібито близько і потрібно зробити ще один ривок. Фактично це те, що Путін робив під час попередньої хвилі мобілізації», — зауважує Дмитро Жмайло.

Загроза реактивних БПЛА «Бандероль» та вітчизняні перехоплювачі

Наразі в арсеналі окупантів з’явилися нові реактивні безпілотники «Бандероль». Вони складають майже половину від усіх повітряних цілей, що летять на столицю. Звичайні дрони-перехоплювачі не можуть упоратися з ними через високу швидкість.

«Це так само нові крилаті ракети, які з такою ж ефективністю перехоплюються ППО. Якщо відкрити статистику, ми побачимо ті самі 90% збиття, які відносяться до крилатих ракет. І збити таку ракету звичайним зенітним дроном — це не той засіб», — наголошує експерт з озброєння Олег Катков.

За даними експертів, росіяни виготовляють до сотні «Бандеролей» на день, але одразу їх застосовують, не накопичуючи великих складських запасів. Водночас український оборонно-промисловий комплекс оперативно реагує на загрозу.

«У Росії немає великого карт-бланшу на використання „Шахедів“, у них немає їх безкінечної кількості. Зараз у них є коридор можливостей для тиску на столицю, і вони його використовують. Тобто, коли з’являться вітчизняні перехоплювачі, застосування цих „Шахедів“ уже не буде таким ефективним», — вважає Андрій Ткачук.

Прогноз на зиму: витримати вирішальний момент

Експерти визнають: малоймовірно, що Україна зможе повністю закрити небо новими перехоплювачами до настання холодів. Так само вимагає системного вирішення з допомогою іноземних партнерів питання протибалістичної оборони. Оскільки перед зимою Росія розраховує максимально тиснути на українську енергетику, на громадян чекає ще одна важка воєнна зима. Проте вона, вірогідно, стане останньою в такому форматі.

«Росія буде біснуватися, але ми зараз маємо розуміти, що війна зайшла в той кут, коли Україна не програє цю війну, а Росія не виграє. Нам важливо витримати весь цей момент, і в наступному році у нас точно є шанс на припинення активної фази бойових дій», — підсумовує Дмитро Жмайло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РОСІЯ ВДАРИЛА ПО СБУ! Путін ГОТУЄ ЕСКАЛАЦІЮ! Віткофф і Кушнер летять до Києва | ТСН 20:00 4 вересня

Новини партнерів