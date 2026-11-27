Дональд Трамп і Володимир Путін / © Associated Press

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Плани адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України суперечать його особистому ставленню до російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, американський лідер називає Путіна другом, хоча Росія допомагає Ірану розвідданими та озброєнням, через що гинуть американські військові.

На цю суперечність звернув увагу Нейт Венс, американський ветеран ЗСУ і кузен віцепрезидента США Джея Ді Венса, в ефірі «1+1» у межах національного телемарафону.

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Венс поставив під сумнів стратегію Трампа щодо Путіна

Нейт Венс звернув увагу на те, що Вашингтон декларує прагнення досягти миру через силу, але водночас Дональд Трамп демонструє дружнє ставлення до очільника Кремля.

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За словами ветерана, така позиція має вигляд особливо суперечливий на тлі конфлікту США з Іраном, якому Росія постачає озброєння та розвідувальну інформацію. У результаті цієї допомоги гинуть американці, однак Трамп продовжує називати російського диктатора другом.

«Я не знаю, хто визначає силу, власне, цілуванням у дупу свого ворога. Принаймні так мені це схоже», — заявив Венс, коментуючи підхід американського президента до стосунків із Путіним.

Таким чином, на думку ветерана, задекларована адміністрацією Трампа стратегія досягнення миру через силу не узгоджується з його особистою риторикою щодо російського керівництва.

Передавання Донбасу Росії не зупинить війну

Окремо Нейт Венс висловився проти ідеї поступок Росії заради припинення бойових дій, зокрема передавання Москві контролю над Донбасом. Він переконаний, що така стратегія лише продемонструє слабкість і заохотить Кремль до подальшої агресії.

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Ветеран нагадав про тривалу історію російської політики, за якої спроби домовитися та піти на поступки не гарантували безпеки для тих, хто їх пропонував.

«Єдине, що вони поважають — це сила», — наголосив Венс.

Він вважає, що пропозиція віддати Росії частину української території суперечить саме принципу стримування агресора силою. На його думку, Москва сприйме такі поступки як слабкість, скористається ними та зрештою покарає тих, хто пішов на компроміс.

«Вони скористаються цим і за це покарають людей. І це неправильна відповідь», — підсумував американський ветеран.

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Нагадаємо, кузен віцепрезидента США Джея Ді Венса — Нейт Венс — воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі». 47-річний техасець був в Україні три роки, з яких два з половиною — на фронті. Нейт Венс брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак він пішов з війська на початку січня 2025 року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента.

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