Ціни на пальне зростають: експерт пояснив, чи зможе Трамп змінити ситуацію

Дональд Трамп

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос підтвердив, що США перейшли від погроз до дій в Ормузькій протоці, проте ситуація в Ірані залишається хиткою.

Про це він сказав в інтерв’ю для ТСН.ua

«Наскільки мені відомо, американці вже завдали ударів по суднах, які намагалися замінувати протоку. Оцінювати результативність цього удару і чи вдалося запобігти мінуванню — наразі складно», — зазначив експерт.

За словами Семиволоса, для Дональда Трампа вільний прохід Ормузькою протокою — це питання номер один, проте його обіцянки забезпечити супровід танкерів базуються на застарілих сценаріях.

«Трамп постійно говорить про супроводження танкерів, мовляв, у американців є досвід. Але цей досвід був у 80-х роках під час „війни танкерів“. Сумніваюся, що зараз він релевантний. Поки ми бачимо лише заяви, конкретних кроків мало, хоча нічний удар по іранських суднах може бути саме тим результатом, на який натякає Білий дім», — підсумував Семиволос.

Що відомо про ситуацію в Ормурзькій протоці та як це впливає на ціну на пальне

Ціни на нафту та газ продовжують зростати, оскільки блокування Іраном вузької Ормузької протоки затягується і обмежує значну частину світових постачань сирої нафти.

Трамп 14 березня у дописі в Truth Social заявив, що США разом з кількома іншими державами направлять військові кораблі до затоки для відновлення комерційного судноплавства. Він також закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію приєднатися до цієї ініціативи. Поки вони не відреагували.

Зауважимо, Financial Times написало, що війна на Близькому Сході загрожує світу новою продовольчою кризою через дефіцит добрив.