- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 434
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціна шокує: у Києві продають будинок за 18 мільйонів доларів (фото)
Щоб заробити на таке житло, маючи середню столичну зарплату, знадобилося б відкладати всі гроші понад дві тисячі років.
У Києві продають будинок за 18 мільйонів доларів. Це понад 744 мільйони гривень.
Таке оголошення з’явилося на популярному сайті з пошуку нерухомості.
Автор оголошення — київська агенція преміум-нерухомості. Зазначається, що будинок розташований у «Царському селі» в Києві. Це житловий мікрорайон у Печерському районі столиці.
Рієлтор розмістила всього два фото будинку. Однак вони не реальні — це 3D-візуалізація інтер’єру. В агенції пояснюють, що будинок перебуває у «закритому продажу», а інформацію можуть надати особисто.
«Продаж унікального будинку в найелітнішій локації Києва», — йдеться в оголошенні.
Судячи з фото, розміщених в оголошенні, інтер’єр у будинку виконаний у стилі сучасного мінімалізму.
В описі житла всюди сімки. Вказується, що площа будинку — 777 квадратних метрів, він має 17 кімнат, а площа ділянки — 17 соток.
Зазначимо, що середня зарплата в Києві у вересні 2025 року, за даними Work.ua, становить 30 тисяч гривень. Для того, щоб заробити на таке житло, знадобилося б відкладати усю зарплату понад дві тисячі років.
Раніше ми розповідали, що в Одесі продають «резиденцію» за 9 мільйонів доларів.