Ціна шокує: у Києві продають будинок за 18 мільйонів доларів (фото)

У Києві продають будинок за 18 мільйонів доларів. Це понад 744 мільйони гривень.

Таке оголошення з’явилося на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Автор оголошення — київська агенція преміум-нерухомості. Зазначається, що будинок розташований у «Царському селі» в Києві. Це житловий мікрорайон у Печерському районі столиці.

Рієлтор розмістила всього два фото будинку. Однак вони не реальні — це 3D-візуалізація інтер’єру. В агенції пояснюють, що будинок перебуває у «закритому продажу», а інформацію можуть надати особисто.

«Продаж унікального будинку в найелітнішій локації Києва», — йдеться в оголошенні.

Судячи з фото, розміщених в оголошенні, інтер’єр у будинку виконаний у стилі сучасного мінімалізму.

В описі житла всюди сімки. Вказується, що площа будинку — 777 квадратних метрів, він має 17 кімнат, а площа ділянки — 17 соток.

Зазначимо, що середня зарплата в Києві у вересні 2025 року, за даними Work.ua, становить 30 тисяч гривень. Для того, щоб заробити на таке житло, знадобилося б відкладати усю зарплату понад дві тисячі років.

