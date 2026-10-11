Ціна тепла під час блекаутів: скільки насправді коштують дрова та де купувати вигідніше

Дрова / © pexels.com

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Київська влада закликає мешканців столиці готуватися до можливих тривалих відключень світла та води через посилення російських атак. Киянам радять мати запас води щонайменше на три доби, заряджені павербанки, ліхтарики, батарейки та продукти, які не потребують приготування.

Про це йдеться в матеріалі “ТСН.Тиждень”.

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На тлі ризику перебоїв із теплом, водою, електрикою і навіть каналізацією частина мешканців столиці починає шукати альтернативу міському життю на зиму — згадує про будинки родичів у селах або розглядає оренду житла за містом. Там одним із головних резервних джерел тепла залишаються дрова.

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Кореспондент “ТСН.Тижня” Олександр Загородний з’ясував, скільки вони зараз коштують на Київщині та Поліссі і як можна заощадити.

Переїхали з Києва після обстрілів

Киянка Анна Воронова разом із чоловіком, трьома дітьми та мамою переїхала до села приблизно за 60 км від столиці. До цього родина жила на Лук’янівці — районі, який неодноразово потерпав від російських атак.

За її словами, остаточне рішення про переїзд вона ухвалила після чергового обстрілу неподалік будинку.

«Коли ми з сусідами бігли з верхніх поверхів вниз, я собі уявила зиму, дітей, яких треба вдягнути і разом із ними бігти. Тоді було ухвалене рішення переїжджати сюди», — розповідає Анна.

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Тепер родині доводиться раніше прокидатися і близько півтори години добиратися до Києва на роботу та навчання. Водночас головною перевагою життя за містом Анна називає спокійніші ночі.

«Я чітко розумію, наскільки тут безпечніше і спокійніше. Ми раніше встаємо, пізніше лягаємо, але я всю ніч сплю», — каже вона.

Скільки коштують дрова з доставкою

Минулої зими родина купила п’ять складометрів дров і паралельно користувалася газовим опаленням. Цього року запас вирішили збільшити.

Анна придбала сім складометрів рубаних дров приблизно за 19,3 тис. грн. Один складометр таким чином обійшовся приблизно у 2757 грн. У ціну вже входили порізані й порубані дрова та доставка до подвір’я.

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Родина придбала деревину різних порід — зокрема березу, вільху та осику. Тверді породи коштують дорожче.

Анна визнає, що в лісництві деревина була б дешевшою, однак у її випадку родина свідомо заплатила більше за готові до використання дрова.

У лісництві — майже вдвічі дешевше

У Білоцерківському надлісництві заготівля дров триває повним ходом. Там суху непромислову деревину ріжуть на двометрові колоди і складають для подальшого продажу.

Начальник відділу продажів філії «Столичний лісовий офіс» Євгеній Ляшенко розповів, що ціна залежить від місця, де покупець забирає деревину.

Кубометр твердолистяної деревини безпосередньо в лісі коштує близько 1274 грн. На проміжному складі ближче до дороги — 1544 грн, а на так званому нижньому складі біля асфальтованої дороги — приблизно 1801 грн за кубометр.

Водночас такі дрова не порізані на короткі поліна і не порубані, тому покупцеві доведеться самостійно організувати доставку та підготувати деревину до використання.

Є й різниця в одиницях вимірювання. У лісництвах деревину продають кубометрами, тоді як готові рубані дрова постачальники часто рахують складометрами. Журналісти звертають увагу, що кубометр містить приблизно на 30% більше самої деревини, ніж складометр.

Дешевші дрова означають більше роботи

Один із покупців із Білої Церкви вирішив опалювати свій новий будинок виключно дровами. Газу в оселі немає, тому він придбав деревину безпосередньо в лісництві.

У підсумку вона обійшлася йому щонайменше удвічі дешевше, ніж готові рубані дрова з доставкою. Однак окремо доведеться заплатити за перевезення, а потім самостійно пиляти й колоти деревину.

Дрова використовують і для приготування їжі

Родина Анни Воронової також придбала піч із духовкою. Вона може стати резервним джерелом тепла, а у разі проблем з електрикою або газом — дозволить готувати їжу.

За словами Анни, родина вже випробувала піч для приготування страв.

«Зверху ми смажили картоплю, і це набагато смачніше, ніж на звичайній плиті. Все одно вона на дровах, із запахом», — розповідає жінка.

На Поліссі опалення дровами досі залишається звичною частиною побуту. У віддалених селах мешканці традиційно використовують деревину для обігріву осель та приготування їжі.

Для жителів великих міст, які побоюються тривалих відключень взимку, будинок із пічним або твердопаливним опаленням може стати резервним варіантом. Водночас він потребує завчасної підготовки — від закупівлі дров до організації їх доставки, зберігання та заготівлі.

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