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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Цінність менша, ніж бруд під нігтями": воїн ДШВ жорстко розніс диванних хейтерів жінок у ЗСУ

Воїн ДШВ та блогер Сергій Мірошніченко в інтерв'ю Юлії Кирієнко жорстко розкритикував цивільних, які хейтять жінок-військовослужбовиць та пишуть образливі коментарі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Сергій Мірошніченко

Сергій Мірошніченко / © ТСН

Військовослужбовець ДШВ та блогер Сергій Мірошніченко різко відреагував на булінг жінок-військовослужбовиць. Він наголосив, що так не повинно бути і подібні коментарі з боку цивільних — це ознака їхнього виховання.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Юлії Кирієнко.

Юлія Кирієнко зазначила, що інколи трапляється таке, коли дівчина підписує контракт зі ЗСУ, то дехто починає її хейтити, натякаючи на пікантні теми. Сергій Мірошніченко на це різко відреагував, розкритикувавши подібних коментаторів.

«Людина, яка пише такі коментарі, нічого не робить. Її цінність менша, ніж бруд під нігтями. Але ця людина існує: вона живе і хоче схвалення, хоче показати, що вона є і вона важлива. Але для того, щоб таким бути — треба щось зробити. А можна піти легшим шляхом. Їй же треба засинати з думкою — от ця пішла по п**ькам стрибати в армію, а от я так написала і так точно буде. Це — внутрішня відмазка, їм це потрібно робити, щоб існувати. Війна повністю оголює людину, це екстемальна ситуація, тобі немає часу придумати плану відступу. Ти робиш так, як вихований. Вони за рахунок цього намагаються заспокоїтися: все хлопці зроблять, дівчата не воюють», — пояснив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Блогер Сергій Мірошніченко з "10 тупих запитань": про мобілізацію, страх, хейт та реалії армії

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