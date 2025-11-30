ТСН у соціальних мережах

Ціни "кусатимуться": які продукти найбільше подорожчають в Україні у грудні

Експерти прогнозують традиційне зимове зростання вартості яєць до 100 гривень за десяток, а також підвищення цін на м'ясо, молоко та хліб. Додатковий фактор — ризики поблизу фронту.

Олександр Панченко Марія Бойко
В Україні зростуть ціни

В Україні зростуть ціни / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

Українців очікує традиційне передноворічне зростання цін на основні продукти харчування. У грудні продовжиться подорожчання молочки, м’яса, хліба, яєць та городини.

Про це заявили експерти Андрій Забловський та Олег Пендзин, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Яйця та яблука: традиційний стрибок

За словами Андрія Забловського, ціни на цитрусові та більшість фруктів зміняться мало, але є винятки:

  • Яблука можуть додати у ціні майже половину нинішньої вартості, досягнувши 60-70 грн/кг.

  • Яйця очікує традиційне зимове зростання цін. Причина — у холоди кури несуться набагато менше, ніж у теплу пору року.

Експерт Олег Пендзин прогнозує, що ціна на яйця в роздріб зросте до 80 грн/десяток, а при розфасовці у спеціальну тару може сягнути і 100 грн.

М’ясо, сало та молоко

Прогноз Олега Пендзина щодо зростання цін на іншу «соціальну» групу товарів:

  • Молоко (літр) коштуватиме близько 80 грн (+10 грн).

  • Свиняча м’якоть (плече, задок) — 300 грн/кг (+20 грн).

  • Биток, антрекот — до 360 грн/кг (+20 грн).

  • Сало не знизиться у ціні, тримаючись на рівні 200-350 грн/кг (ціна на «генеральське» сало для гурманів вже перевищила 400 грн/кг).

Також поступово дорожчатиме городина, оскільки закінчиться розпродаж урожаю фермерами, які не мають сховищ з обігрівом.

Ліки, хліб та інфляція

Експерти очікують, що ціна на ліки та хліб підвищиться у грудні на рівень інфляції, оціночно на 1,5%.

Олег Пендзин підсумовує: «Продовольчий кошик за рік стане дорожчим на 14-15%, тобто вище, ніж рівень інфляції у цілому».

Ризики війни впливають на ціни

Андрій Забловський також уточнив, що ціна на городину і фрукти по регіонах буде різною:

«Чим ближче до фронту, тим дорожче, тому що продавці закладуть у вартість ризики пошкодження товару від можливих влучань ворожих ракет і дронів».

