Ціни на дизель в Україні знову різко зросли: експерт дав невтішний прогноз
Експерт вважає, що ціни на пальне і надалі збільшуватимуться.
Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що ціни на пальне можуть і надалі зростати. Це сталось через блокування Іраном Ормузької протоки.
Про це він сказав в етері ТСН.
Експерт зазначив, що ціни на дизельне паливо б’ють рекорди не лише в Україні, а й у світі.
«Для всього світу і для України фактор один — це війна в Ірані та блокування Ормузької протоки, через яку йде 20% нафтопродуктів. Сьогодні був зафіксований абсолютний рекорд вартості дизпального. Це — понад 1500 доларів за тонну. Востаннє таке було це в 70-х роках. Найголовніше — немає впевненості, що це кінець. Схоже на те, що може бути і вище», - сказав Сергій Куюн.
Раніше Сергій Куюн попереджав, що вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причиною такого прогнозу став аномальний стрибок світових котирувань, який експерти порівнюють із паливною кризою 1970-х років.
Попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через війну на Близькому Сході, не варто чекати на дефіцит дизелю в Україні. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський також наголошує, що «практично 100% потреб країни в дизпаливі» на квітень вже законтрактовано.
