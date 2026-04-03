ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1296
Час на прочитання
1 хв

Ціни на дизель в Україні знову різко зросли: експерт дав невтішний прогноз

Експерт вважає, що ціни на пальне і надалі збільшуватимуться.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Пальне

Експерт вважає, що ціни на пальне і надалі збільшуватимуться

Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що ціни на пальне можуть і надалі зростати. Це сталось через блокування Іраном Ормузької протоки.

Про це він сказав в етері ТСН.

Експерт зазначив, що ціни на дизельне паливо б’ють рекорди не лише в Україні, а й у світі.

«Для всього світу і для України фактор один — це війна в Ірані та блокування Ормузької протоки, через яку йде 20% нафтопродуктів. Сьогодні був зафіксований абсолютний рекорд вартості дизпального. Це — понад 1500 доларів за тонну. Востаннє таке було це в 70-х роках. Найголовніше — немає впевненості, що це кінець. Схоже на те, що може бути і вище», - сказав Сергій Куюн.

Раніше Сергій Куюн попереджав, що вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причиною такого прогнозу став аномальний стрибок світових котирувань, який експерти порівнюють із паливною кризою 1970-х років.

Попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через війну на Близькому Сході, не варто чекати на дефіцит дизелю в Україні. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський також наголошує, що «практично 100% потреб країни в дизпаливі» на квітень вже законтрактовано.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 3 КВІТНЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
1296
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie