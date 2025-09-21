- Дата публікації
Ціни на квартири в Україні 2025: де найдорожче та найдешевше купити житло
Яка вартість житла у Києві, Львові, Ужгороді, Запоріжжі, Херсоні і Сумах.
Ринок нерухомості України у 2025 році показує разючі контрасти. У Києві та західних містах квартири залишаються надзвичайно дорогими, тоді як у прифронтових регіонах житло можна купити від 14 тисяч доларів.
Сайт ТСН.ua розповідає, скільки коштує придбати квартиру на вторинному та первинному ринку в Україні та в якому місті дешевше.
Найдорожчі квартири в Україні у 2025 році
Київ традиційно утримує перше місце за вартістю нерухомості. Однокімнатна квартира на вторинці в столиці, за даними сайтів з пошуку нерухомості, коштує в середньому 65 тисяч доларів. На більше житло ціни такі:
Двокімнатна квартира — 100 тис. доларів
Трикімнатна — 150 тис. доларів
Тобто середня ціна на вторинному ринку становить від 1 560 до 1 610 доларів за квадратний метр. Звісно, вартість залежить від району. Чим ближче до центру — тим дорожче.
Найдорожче купити житло традиційно у Печерському районі. Однокімнатна квартира тут коштує в середньому 123 тисячі доларів — 2 450 долари за квадратний метр.
Найдешевше у Деснянському районі. «Однушка» тут коштує близько 42 тисячі доларів. Середня ціна квадратного метра — 1 030 доларів.
У новобудовах Києва середня ціна квадратного метра у вересні 2025 року становить близько 1 320 доларів.
Вартість житла у Львові
На другому місці за дорожнечею — Львів. Однокімнатна квартира тут коштує в середньому 63 тисячі доларів. «Двушку» можна придбати за 92 тисячі, трикімнатну квартиру — за 118 тисяч доларів.
Ціна за квадратний метр на вторинному ринку варіюється від 1 360 до 1 510 доларів.
Квадратний метр у новобудовах Львова коштує в середньому 1380 доларів.
Ціни тримаються через високий попит. Місто стало привабливим для переселенців та інвесторів, які обирають більш безпечні західні області України під час повномасштабної війни.
Квартири в Ужгороді
На третьому місці — Ужгород. За останні роки ціни тут зросли на 20–30% через високий попит.
Купити однокімнатну квартиру на вторинному ринку в середньому коштує 60 тисяч доларів. Двокімнатну — 95 тисяч доларів, трикімнатну квартиру — 114 тисяч доларів.
Загалом квадратний метр на вторинці коштує 1 250-1 320 доларів.
Водночас квадратний метр у нових будинках сьогодні коштує в середньому 1 120 доларів.
Де найдешевші квартири в Україні у 2025 році
У регіонах, розташованих близько до лінії фронту, ціни залишаються найнижчими. Найдешевше житло можна знайти у трьох містах:
Херсон
Запоріжжя
Суми
Ціни на житло в Херсоні
Херсон — абсолютний лідер за доступністю. Однокімнатну квартиру тут можна купити від 14 300 доларів. Вартість квадратного метра становить 400–430 доларів.
Двокімнатні і трикімнатні квартири в Херсоні сьогодні продають за 23 і 26 тисяч доларів відповідно.
Квартири в Запоріжжі
У Запоріжжі «однушку» продають в середньому за 16 000 доларів, а квадратний метр коштує 470-500 доларів. Ціни на житло тут за останній рік впали через близькість бойових дій.
Двокімнатну квартиру в Запоріжжі можна придбати за 23 000 доларів, трикімнатні в середньому продають за 34 000 доларів.
Вартість житла у Сумах
У Сумах однокімнатна квартира коштує в середньому 22 000 доларів, а квадратний метр на вторинному ринку — 550-590 доларів.
Придбати двокімнатну квартиру тут коштуватиме близько 30 600 доларів. Трикімнатну — 35 000 доларів.
Ціни на квартири в Україні
Загалом ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку в Україні станом на вересень 2025 року такі:
Київ — 65 000
Львів — 63 000
Ужгород — 60 000
Чернівці — 53 300
Рівне — 52 000
Луцьк — 49 000
Житомир — 46 000
Вінниця — 45 000
Одеса — 44 000
Черкаси — 43 500
Тернопіль — 40 000
Івано-Франківськ — 38 100
Хмельницький — 36 500
Полтава — 35 500
Дніпро — 34 400
Кропивницький — 30 000
Харків — 22 000
Суми — 22 000
Миколаїв — 20 000
Запоріжжя — 16 000
Херсон — 14 300
Прогнози на 2025 рік
Експерти з нерухомості прогнозують, що в Києві та Львові, де і так найдорожче, ціни на житло продовжать зростати на 5–10% щороку. Водночас у прифронтових регіонах вартість квартир залишатиметься стабільною або навіть знижуватиметься доти, доки триває війна.