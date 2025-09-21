ТСН у соціальних мережах

158
3 хв

Ціни на квартири в Україні 2025: де найдорожче та найдешевше купити житло

Яка вартість житла у Києві, Львові, Ужгороді, Запоріжжі, Херсоні і Сумах.

Карина Бондаренко
Ціни на квартири в Україні 2025

Ціни на квартири в Україні 2025 / © ТСН.ua

Ринок нерухомості України у 2025 році показує разючі контрасти. У Києві та західних містах квартири залишаються надзвичайно дорогими, тоді як у прифронтових регіонах житло можна купити від 14 тисяч доларів.

Сайт ТСН.ua розповідає, скільки коштує придбати квартиру на вторинному та первинному ринку в Україні та в якому місті дешевше.

Найдорожчі квартири в Україні у 2025 році

Київ традиційно утримує перше місце за вартістю нерухомості. Однокімнатна квартира на вторинці в столиці, за даними сайтів з пошуку нерухомості, коштує в середньому 65 тисяч доларів. На більше житло ціни такі:

  • Двокімнатна квартира — 100 тис. доларів

  • Трикімнатна — 150 тис. доларів

Тобто середня ціна на вторинному ринку становить від 1 560 до 1 610 доларів за квадратний метр. Звісно, вартість залежить від району. Чим ближче до центру — тим дорожче.

Найдорожче купити житло традиційно у Печерському районі. Однокімнатна квартира тут коштує в середньому 123 тисячі доларів — 2 450 долари за квадратний метр.

Найдешевше у Деснянському районі. «Однушка» тут коштує близько 42 тисячі доларів. Середня ціна квадратного метра — 1 030 доларів.

У новобудовах Києва середня ціна квадратного метра у вересні 2025 року становить близько 1 320 доларів.

Вартість житла у Львові

На другому місці за дорожнечею — Львів. Однокімнатна квартира тут коштує в середньому 63 тисячі доларів. «Двушку» можна придбати за 92 тисячі, трикімнатну квартиру — за 118 тисяч доларів.

Ціна за квадратний метр на вторинному ринку варіюється від 1 360 до 1 510 доларів.

Квадратний метр у новобудовах Львова коштує в середньому 1380 доларів.

Ціни тримаються через високий попит. Місто стало привабливим для переселенців та інвесторів, які обирають більш безпечні західні області України під час повномасштабної війни.

Квартири в Ужгороді

На третьому місці — Ужгород. За останні роки ціни тут зросли на 20–30% через високий попит.

Купити однокімнатну квартиру на вторинному ринку в середньому коштує 60 тисяч доларів. Двокімнатну — 95 тисяч доларів, трикімнатну квартиру — 114 тисяч доларів.

Загалом квадратний метр на вторинці коштує 1 250-1 320 доларів.

Водночас квадратний метр у нових будинках сьогодні коштує в середньому 1 120 доларів.

Де найдешевші квартири в Україні у 2025 році

У регіонах, розташованих близько до лінії фронту, ціни залишаються найнижчими. Найдешевше житло можна знайти у трьох містах:

  • Херсон

  • Запоріжжя

  • Суми

Ціни на житло в Херсоні

Херсон — абсолютний лідер за доступністю. Однокімнатну квартиру тут можна купити від 14 300 доларів. Вартість квадратного метра становить 400–430 доларів.

Двокімнатні і трикімнатні квартири в Херсоні сьогодні продають за 23 і 26 тисяч доларів відповідно.

Квартири в Запоріжжі

У Запоріжжі «однушку» продають в середньому за 16 000 доларів, а квадратний метр коштує 470-500 доларів. Ціни на житло тут за останній рік впали через близькість бойових дій.

Двокімнатну квартиру в Запоріжжі можна придбати за 23 000 доларів, трикімнатні в середньому продають за 34 000 доларів.

Вартість житла у Сумах

У Сумах однокімнатна квартира коштує в середньому 22 000 доларів, а квадратний метр на вторинному ринку — 550-590 доларів.

Придбати двокімнатну квартиру тут коштуватиме близько 30 600 доларів. Трикімнатну — 35 000 доларів.

Ціни на квартири в Україні

Загалом ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку в Україні станом на вересень 2025 року такі:

  • Київ — 65 000

  • Львів — 63 000

  • Ужгород — 60 000

  • Чернівці — 53 300

  • Рівне — 52 000

  • Луцьк — 49 000

  • Житомир — 46 000

  • Вінниця — 45 000

  • Одеса — 44 000

  • Черкаси — 43 500

  • Тернопіль — 40 000

  • Івано-Франківськ — 38 100

  • Хмельницький — 36 500

  • Полтава — 35 500

  • Дніпро — 34 400

  • Кропивницький — 30 000

  • Харків — 22 000

  • Суми — 22 000

  • Миколаїв — 20 000

  • Запоріжжя — 16 000

  • Херсон — 14 300

Прогнози на 2025 рік

Експерти з нерухомості прогнозують, що в Києві та Львові, де і так найдорожче, ціни на житло продовжать зростати на 5–10% щороку. Водночас у прифронтових регіонах вартість квартир залишатиметься стабільною або навіть знижуватиметься доти, доки триває війна.

158
