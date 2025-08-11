Ціни на квартири в Україні 2025: скільки коштує житло від Ужгорода до Харкова

Ціни на квартири в Україні 2025 / © ТСН.ua

У більшості областей України помірно, але стабільно зростають ціни на квадратний метр у новобудовах. На вторинному ринку в липні також подорожчали квартири майже в усіх регіонах. Вартість оренди — підвищується у більшості областей, за винятком прифронтових, де, навпаки, спостерігається зниження цін.

ТСН.ua зібрав актуальні дані, скільки коштує купити чи орендувати квартиру в обласних центрах України та як змінилися ціни останнім часом.

Ціни на квартири в Україні 2025

Вартість квадратного метру у новобудовах зростають у більшості областей України. Протягом липня 2025 року найбільше житло подорожчало в Полтавській області — на 6%.

Найдорожче придбати квартиру на первинці — в Києві. Середня ціна квадратного метра в столиці становить 1 407 доларів (58 384 грн).

Найдешевше житло — у прифронтових регіонах, зокрема в Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Вартість квадратного метру по регіонах:

Закарпатська область — 1 141 дол.

Львівська — 1 138 дол.

Волинська — 872 дол.

Івано-Франківська — 906 дол.

Тернопільська — 716 дол.

Рівненська — 969 дол.

Чернівецька — 966 дол.

Хмельницька — 730 дол.

Житомирська — 795 дол.

Вінницька — 920 дол.

Київська — 870 дол.

Київ — 1 407 дол.

Одеська — 953 дол.

Черкаська — 791 дол.

Кіровоградська — 1 080 дол.

Миколаївська — 713 дол.

Полтавська — 851 дол.

Сумська — 544 дол.

Дніпропетровська — 1 119 дол.

Харківська — 832 дол.

Запорізька — 512 дол.

Житло в Україні продовжують активно будувати. Так, за даними dim.ria, у липні кількість працюючих відділів продажу новобудов збільшилася до 83%. Протягом місяця в експлуатацію ввели загалом 14 новобудов. Із них найбільше (чотири) — в Київській області.

Купити квартиру в Україні: які ціни на вторинному ринку

Вартість квартир на вторинному ринку зросли майже в усіх регіонах України. Найбільше подорожчало житло в липні у Чернівецькій області — на 10%.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири становить 94,2 тис. доларів (3 908 893 грн) — це найвища ціна в Україні. Найдорожчий район столиці — Печерський, де така квартира обійдеться в середньому у 141,6 тис. доларів (5 875 788 грн). Найдоступніший — Деснянський, зі середньою ціною 54 тис. доларів (2 240 766 грн)

Найдешевше придбати однокімнатну квартиру в Україні можна в регіонах, наближених до фронту: Сумській, Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях. Житло там коштуватиме від 18 983 дол. (787 712 грн).

Скільки коштує однокімнатна квартира в Україні:

Закарпатська область — 70 980 дол.

Львівська — 72 920 дол.

Волинська — 52 203 дол.

Івано-Франківська — 56 623 дол.

Тернопільська — 46 154 дол.

Рівненська — 55 366 дол.

Чернівецька — 55 668 дол.

Хмельницька — 51 585 дол.

Житомирська — 54 384 дол.

Вінницька — 57 427 дол.

Київська — 44 432 дол.

Київ — 94 171 дол.

Одеська — 50 779 дол.

Черкаська — 48 187 дол.

Кіровоградська — 30 55 дол.

Миколаївська — 22 695 дол.

Полтавська — 37 134 дол.

Сумська — 23 913 дол.

Дніпропетровська — 46 765 дол.

Харківська — 27 589 дол.

Запорізька — 20 193 дол.

Скільки коштує орендувати квартиру в Україні

На ринку оренди ціни зростають, а пропозицій меншає. Київ зберігає лідерство за вартістю оренди — у липні середня ціна залишилася на рівні 18,4 тис. грн на місяць.

Однокімнатні квартири найдорожчі у Печерському районі — в середньому 25,2 тис. грн, а найдешевші у Деснянському — 10,3 тис. грн.

Зростають ціни на оренду в більшості областей, зокрема в Тернопільській, Житомирській та Вінницькій. Водночас у прифронтових регіонах вартість оренди продовжує знижуватися.

Скільки коштує орендувати двокімнатну квартиру в Україні:

Київ — 21 700 грн

Закарпатська область — 20 300 грн

Дніпропетровська область — 18 600 грн

Київська — 18 350 грн

Волинська — 18 300 грн

Черкаська — 16 800 грн

Львівська — 15 800 грн

Вінницька — 15 000 грн

Івано-Франківська — 13 900 грн

Херсонська — 13 000 грн

Одеська — 12 800 грн

Полтавська — 12 700 грн

Хмельницька — 12 4000 грн

Рівненська — 12 200 грн

Житомирська — 11 500 грн

Кіровоградська — 10 200 грн

Чернівецька — 9 100 грн

Тернопільська — 9 400 грн

Чернігівська — 9 160 грн

Миколаївська — 8 500 грн

Запорізька — 8 500 грн

Харківська — 6 900 грн

Сумська — 6 750 грн

єОселя: які умови іпотеки і хто може скористатися

Нагадаємо, що в Україні діє державна програма доступного кредитування житла «єОселя». Станом на липень 2025 року понад 18 000 родин скористалися програмою та отримали за нею кредити.

Скористатися «єОселею» можуть як окремі категорії громадян, на пільгових умовах: представники сил безпеки та оборони України та члени їх сімей, медичні, педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники.

Також держава пропонує масову іпотеку — для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів війни, а також сім’ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які відповідають умовам програми.

Програмою можуть скористатись громадяни, яким на момент оформлення кредиту має бути не менше 18 — і не більше 70 років на дату погашення кредиту.

Іпотека доступна під 3% і 7% річних. Придбати можна квартири, приватні будинки, дуплекси та таунхауси віком до десяти або трьох років — залежно від вашої категорії.

Чи вигідно купувати через «єОселю»

Раніше експертка з нерухомості Оленою Бондарук у коментарі ТСН.ua розповідала: якщо не вистачає коштів придбати власне житло, зараз активно працює державна програма «єОселя». Втім спостерігається дефіцит об’єктів, які підпадають під програму.

За її словами, зважаючи на здорожчання оренди, можна прорахувати, який перший внесок через «єОселю» вигідно внести, щоб місячний платіж був рівний орендній платі за аналогічну квартиру.

«Але щоб було сума умовно покривала оренду, перший внесок має бути не мінімальний. Ми вже багато разів враховували з з різними бюджетами клієнтам. За програмою „єОселя“, потрібно мати на перший внесок 20%, і 10% — для молоді до 25 років. Якщо візьмемо 20%, то платіж на місяць — тіло кредиту і відсотки — будуть набагато більші, ніж оренда аналогічної квартири. Якщо є можливість внести близько 50%, тоді так. Це дійсно однаково — що купувати квартиру по програмі „єОселя“, що орендувати її», — пояснила Олена Бондарук.

Що стосується економсегменту, наприклад, невелика квартира в новобудові з ремонтом — її оренда коштує недешево. Водночас її можна купити за держпрограмою і перекривати тіло кредиту і відсотки — сума буде трохи більшою, ніж оренда аналогічної, втім квартира залишиться у вашій власності.

«Великі квартири, елітний сегмент — там складніше. Там треба набагато більший відсоток першого взносу. І буде ще суттєва доплата суттєва різниці між умовно орендою і витратами по кредиту», — розповіла експертка.