Ексклюзив ТСН
166
2 хв

Ціни на оренду квартир в Одесі рекордно зросли: скільки коштує житло

Щоб орендувати трикімнатну квартиру в Одесі, доведеться викласти 82% середньої зарплати в місті.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Оренда квартир / Фото ілюстративне

Оренда квартир / Фото ілюстративне / © ТСН.ua

Ціни на оренду житла в Одесі рекордно зросли. За останні півроку однокімнатні квартири додали у вартості найбільше в Україні — аж на 50%.

Про це свідчить статистика популярного сайту з пошуку нерухомості.

Так, за однокімнатну квартиру у жовтні 2025 року доведеться викласти в середньому 12 тисяч гривень.

Водночас ціни на оренду «однушок» стартують від 3,5 тисяч гривень на місяць. За таку суму можна знайти житло у приватному секторі, яке потребує ремонту, зі старими меблями і технікою. Непогані варіанти смарт-квартир у житловому стані пропонують від 6 тисяч гривень на місяць.

Найдешевші квартири в Одесі

Ціни на двокімнатні квартири також додали у ціні на 37% і становлять близько 16 тисяч гривень.

Водночас найдешевше житло, яке можна знайти на сайті з пошуку нерухомості, коштує 3,5 тисяч гривень. За таку суму пропонують невелику «двушку» у житловому стані, але зі старим ремонтом. Непогані варіанти у кращому стані стартують від 8 тисяч гривень на місяць. Квартири із євроремонтом у нових житлових комплексах коштують від 14,5 тисяч гривень.

Трикімнатні коштують в середньому 21 тисячу гривень на місяць. Втім на сайтах з пошуку нерухомості є найдешевші варіанти і за 6 тисяч гривень. Таке житло здають без меблів та з радянським ремонтом. Квартири зі свіжим ремонтом та сучасною технікою пропонують від 12 тисяч гривень на місяць.

Двокімнатні квартири в Одесі

Вартість житла коливається залежно від району. Найдорожче орендувати квартиру в Приморському районі. «Однушка» тут коштує 14 тисяч гривень, «двушка» — 17 тисяч гривень, трикімнатна квартира — 26 тисяч гривень. Водночас найдешевше в Пересипському районі: однокімнатна квартира обійдеться в 6,5 тисяч гривень, двокімнатна — 8 тисяч гривень.

В середньому житло у вересні здавалося за п’ять днів, що свідчить про високий попит.

Трикімнатні квартири в Одесі

Для того, щоб орендувати однокімнатну квартиру в Одесі, за даними популярного сайту з пошуку роботи, доведеться викласти майже половину середньої зарплати — 48%. Аж 62% зарплати піде на оренду двокімнатної квартири і 83%, щоб орендувати трикімнатну.

