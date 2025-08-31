- Дата публікації
Ціни на оренду в Києві злетіли до небес: скільки коштує зняти квартиру
Оренда квартир у Києві — які ціни по районах і де дешевше.
Ціни на оренду в Києві б’ють рекорди. Щоб орендувати двокімнатну квартиру в столиці доведеться викласти 90% середньої зарплати. Ба більше, восени очікується підвищення цін через попит у високий сезон — кінець серпня, початок вересня.
Скільки коштує орендувати квартиру в Києві, які ціни по районах та де знайти житло дешевше, розповідає ТСН.ua.
Скільки коштує оренда квартир у Києві та як змінилися ціни
За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН, станом на серпень 2025 року середня вартість оренди квартир у столиці виглядає так:
1-кімнатні квартири: 20 000 грн. За останні півроку ціна зросла на 21%.
2-кімнатні квартири: 28 000 грн. Вартість збільшилась на 11%.
3-кімнатні квартири: 42 000 грн. Ціни залишились без змін.
До речі, ціни у Києві перевищують вартість житла у Львові та Ужгороді, які довго залишалися найдорожчими містами для оренди в Україні після повномасштабного вторгнення.
Ціни по районах: від найдешевшого до найдорожчого
Вартість оренди значно відрізняється залежно від розташування. Найдорожчим районом традиційно залишається Печерський із середньою ціною 35 900 грн за однокімнатну квартиру.
Тоді як найдоступніше житло можна знайти в Деснянському районі, де середня орендна ставка становить 10 000 грн.
В інших районах ціни на «однушки» наступні:
Бровари — 13 000
Вишневе — 14 500
Святошинський — 14 800
Буча — 15 000
Ірпінь — 15 000
Вишгород — 16 000
Дніпровський —16 000
Софіївська Борщагівка — 16 500
Солом’янський — 18 000
Дарницький — 18 000
Оболонський — 16 000
Подільський — 21 000
Голосіївський — 22 300
Шевченківський — 28 000
Скільки відсотків зарплати йде на оренду
Дослідження ЛУН та Work.ua показує, що оренда житла в Києві «з’їдає» значну частину доходу. В середньому, на оренду 1-кімнатної квартири кияни витрачають 60% своєї зарплати. Це суттєво перевищує рекомендовані економістами 30% місячного доходу.
Цей показник зростає ще більше для просторішого житла: на 2-кімнатну квартиру може йти до 90% зарплати, а на 3-кімнатну — понад 150%.
Як швидко здаються квартири
Статистика на сайті з пошуку нерухомості свідчить про високу динаміку ринку. Квартири здаються швидко — в середньому за 5 днів, що підтверджує стійкий попит на житло в столиці у високий сезон.
Прогноз експертів та що впливає на ціни
Експерти ринку нерухомості очікують подальшого зростання цін на оренду житла в Україні, зокрема у Києві. Основними факторами, що впливають на вартість, є:
Попит — кількість відгуків на оголошення про оренду зросла перед новим навчальним роком.
Загальна ситуація в країні — експерти очікують, що орендні ставки можуть зрости на 5-10% до весни 2026 року за умови оптимістичного сценарію.
Внутрішня міграція — люди, що повертаються до Києва, створюють додатковий попит, що підштовхує ціни вгору.
Хоча влітку ціни були стабільними, на осінь прогнозується їх зростання, особливо в столиці, де попит продовжує бити рекорди.
