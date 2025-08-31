Ціни на оренду в Києві злетіли до небес: скільки коштує зняти квартиру

Оренда квартири в Києві / © ТСН

Ціни на оренду в Києві б’ють рекорди. Щоб орендувати двокімнатну квартиру в столиці доведеться викласти 90% середньої зарплати. Ба більше, восени очікується підвищення цін через попит у високий сезон — кінець серпня, початок вересня.

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві, які ціни по районах та де знайти житло дешевше, розповідає ТСН.ua.

Скільки коштує оренда квартир у Києві та як змінилися ціни

За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН, станом на серпень 2025 року середня вартість оренди квартир у столиці виглядає так:

1-кімнатні квартири: 20 000 грн. За останні півроку ціна зросла на 21%.

2-кімнатні квартири: 28 000 грн. Вартість збільшилась на 11%.

3-кімнатні квартири: 42 000 грн. Ціни залишились без змін.

До речі, ціни у Києві перевищують вартість житла у Львові та Ужгороді, які довго залишалися найдорожчими містами для оренди в Україні після повномасштабного вторгнення.

Ціни по районах: від найдешевшого до найдорожчого

Вартість оренди значно відрізняється залежно від розташування. Найдорожчим районом традиційно залишається Печерський із середньою ціною 35 900 грн за однокімнатну квартиру.

Тоді як найдоступніше житло можна знайти в Деснянському районі, де середня орендна ставка становить 10 000 грн.

В інших районах ціни на «однушки» наступні:

Бровари — 13 000

Вишневе — 14 500

Святошинський — 14 800

Буча — 15 000

Ірпінь — 15 000

Вишгород — 16 000

Дніпровський —16 000

Софіївська Борщагівка — 16 500

Солом’янський — 18 000

Дарницький — 18 000

Оболонський — 16 000

Подільський — 21 000

Голосіївський — 22 300

Шевченківський — 28 000

Скільки відсотків зарплати йде на оренду

Дослідження ЛУН та Work.ua показує, що оренда житла в Києві «з’їдає» значну частину доходу. В середньому, на оренду 1-кімнатної квартири кияни витрачають 60% своєї зарплати. Це суттєво перевищує рекомендовані економістами 30% місячного доходу.

Цей показник зростає ще більше для просторішого житла: на 2-кімнатну квартиру може йти до 90% зарплати, а на 3-кімнатну — понад 150%.

Як швидко здаються квартири

Статистика на сайті з пошуку нерухомості свідчить про високу динаміку ринку. Квартири здаються швидко — в середньому за 5 днів, що підтверджує стійкий попит на житло в столиці у високий сезон.

Прогноз експертів та що впливає на ціни

Експерти ринку нерухомості очікують подальшого зростання цін на оренду житла в Україні, зокрема у Києві. Основними факторами, що впливають на вартість, є:

Попит — кількість відгуків на оголошення про оренду зросла перед новим навчальним роком.

Загальна ситуація в країні — експерти очікують, що орендні ставки можуть зрости на 5-10% до весни 2026 року за умови оптимістичного сценарію.

Внутрішня міграція — люди, що повертаються до Києва, створюють додатковий попит, що підштовхує ціни вгору.

Хоча влітку ціни були стабільними, на осінь прогнозується їх зростання, особливо в столиці, де попит продовжує бити рекорди.

Нагадаємо, у Києві можна придбати квартиру за 10 тисяч доларів (це близько 414 тисяч гривень). Який вигляд має таке житло.