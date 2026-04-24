В Україні зростає вартість пального / © pixabay.com

Розбираємо анатомію подорожчання пального, продуктів та послуг і готуємося до двох варіантів розвитку подій до кінця другого кварталу

Дизель по 85 грн та долар по 45: як паливний шок змінить витрати до кінця півріччя. Сайт ТСН.ua розглянув два сценарії для гаманця українця

Перший квартал року завершився для українців не на оптимістичній ноті: помірна інфляція січня і лютого раптово прискорилась у березні вдвічі. Ціни зросли на 3,4% порівняно з груднем минулого року. У квітні також триває підвищення цін на пальне, почали дорожчати долар і євро. Чому ціни рвуться у галоп і чого очікувати у другому кварталі, з’ясував сайт ТСН.ua за допомогою члена Економічного дискусійного клубу заслуженого економіста України Олега Пендзина та експерта ринку нафтопродуктів Геннадія Рябцева.

Ціни на пальне: підсумки першого кварталу — було і стало

За даними Державної служби статистики, інфляція з початку року (накопичена за 3 місяці до грудня 2025 року) склала 3,4% (торік за січень-березень було 3,5%). Та якщо торік все дорожчало потроху і непомітно, то нині нокаутуючого удару завдали ціни на пальне.

Пальне додало у вартості понад 20%, з них у березні 13,2%. Перше подорожчання було в січні через планове збільшення акцизного податку, друге — у березні у зв’язку з швидким подорожчанням нафти вище 100 доларів за барель (159 л). Станом на кінець березня середня ціна А-95 була 71,70 грн/л (+10,2 грн/л), ДП — 84,7 грн/л (+24 грн/л), автогазу — 46,5 грн/л (+8 грн/л). У квітні середні ціни вже піднялися ще на 2–3 грн.

Зросли за квартал тарифи на мобільний зв’язок, також понад 20%, або на 50–100 грн залежно від тарифного плану та оператора зв’язку. Сезонне оновлення колекцій призвело до різкого стрибка цін на одяг і взуття (одяг +12,0%, взуття +11,8%).

Серед продуктів найбільше подорожчали курячі яйця (+7,7%), на кінець березня ціна за десяток у середньому становила близько 75 грн.

Далі йдуть транспортні послуги (+6,4%): Через ріст вартості пального залізничні перевезення подорожчали на 8,2%, а автодорожній пасажирський транспорт — на 6,0%.

На фоні загальної інфляції деякі товари подешевшали. Це цукор, макаронні вироби та рис (до –1%) завдяки значним запасам минулого врожаю. У березні незначно подешевшали свинина і курятина — на 0,2–0,5% або в середньому на символічні 1–2 гривні за кіло. Молоко та тверді сири стали коштувати менше на 0,9–2,5% або на 50 коп. за літр молока і до 20 грн за кілограм сиру середньої цінової категорії (до 500 грн/кг). Не змінилась ціна на вершкове масло.

Можна підсумувати, що I квартал став періодом «паливної інфляції». Подорожчання енергоносіїв потягнуло за собою логістику та вартість промислових товарів (одяг і взуття). Натомість бакалія та м’ясна продукція наразі виступають стримуючим фактором для загального індексу цін.

Який відсоток вартості пального у різних товарах і послугах

На фоні загальних фраз типу: «дорожчає пальне — дорожчає все», оцінимо, наскільки насправді паливна складова підвищує вартість буханця хліба, пляшки молока, кілограма м’яса тощо.

За підрахунками Олега Пендзина, з грудня минулого року за рахунок подвійного подорожчання пального і «генераторної націнки» (робота бензогенераторів під час відключення струму) собівартість зросла на 1,5–2% для м’яса, молокопродуктів та яєць, на 3–4% для хліба, на 5–6% для городини і напоїв.

Оціночно для основних продуктів харчування, які продаються у великих мережах, наразі паливна частка становить у собівартості (без націнки продавця): 6–9% для м’яса і м’ясопродуктів, 7–10% для яєць, 8–11% для молока і молокопродуктів, 12–15% для хліба, 15–20% для напоїв (вода, соки), 20–25% для городини. У малих мережах типу «магазин біля дому» паливна складова вища на 4–7%. Як пояснив Олег Пендзин, у малих мережах логістика часто децентралізована, що робить «останній кілометр» значно дорожчим.

Для прикладу розрахуємо, як подорожчання дизпалива з початку року на 22% вплинуло на собівартість літра молока.

Собівартість на 31.12.2025 року — 42 грн/л.

Частка пального у грудні — 8% (3,36 грн)

Зростання вартості пального на 22% — 3,36×0,22=0,74 грн

Зміна частки пального — ріст до 11%

Результат — тільки за рахунок пального літр молока став дорожчим на 74 коп.

Аналогічні розрахунки для м’яса дають додаткове зростання собівартості на 3 грн/кг, хліба — на 1 грн/кг, городини — на 2,4 грн/кг, яєць — на 1,5 грн/десяток.

«Ці цифри — чистий вплив лише подорожчання літра дизеля/бензину на логістику та виробничі процеси, — пояснив Олег Пендзин. — Проте в реальності споживач бачить у чеку більше зростання, оскільки торгові мережі додають на цю надбавку свій ПДВ, торгівельну націнку, виробники закладають ризики подальшого зростання курсу долара, ціни пального. До речі, пальне подорожчало не лише для вантажівок, а й для генераторів, які багато підприємств досі використовують для безперебійної роботи. Отже, якщо молоко стало коштувати більше на 4 гривні, то лише одна гривня у цьому зростанні — це прямий наслідок ситуації на ринку нафтопродуктів (акцизи + протистояння Іран–США), а решта — інші чинники як об’єктивні, це ПДВ, так і суб’єктивні, як торгівельна націнка».

Найбільше вплинуло подорожчання пального на вартість автомобільних пасажирських перевезеннь, наголосив Геннадій Рябцев. За його підрахунками, у собівартості перевезень частка пального зросла з початку року до 45–50% (+9–11%) для міських маршруток і автобусів, до 57–64% (+12–14%) для приміських рейсів і до 70–78% (+15–18%) для міжміських маршрутів протяжністю 400–500 км і більше. У гривнях це відповідно +2–3 грн, +5–7 грн і +100–120 грн за кожне пасажиромісце.

«Не варто забувати про кореляцію: нафта — це не тільки пальне, а й моторні оливи та сировина для шин. Оливи подорожчали на 12%, а шини на 8–10% через ріст котирувань та девальвацію гривні», — пояснив Геннадій Рябцев.

За словами експерта, зростання вартості пального у I кварталі фактично «з’їло» всю рентабельність перевізників, які не встигли підняти тарифи до березня. У міських перевезеннях це призвело до збільшення інтервалів руху і квітневого зростання цін на 5–10 грн, а в міжобласних — до стрімкого перегляду цін у бік підвищення.

Ціни в Україні: чого очікувати у другому кварталі 2026 року

Аналізуючи перспективи II кварталу, ми входимо в зону високої невизначеності, вважають обидва експерти. Тому вони розглянули два сценарії: реалістичний, це збереження теперішньої відносно стабільної ситуації на Близькому Сході (ймовірність якого оцінили у 70%) і песимістичний (30%), тобто порушення перемир’я. У другому випадку нафта знову йде до 130+ доларів за барель, а курс долара в Україні через дефіцит торгового балансу та енергетичні ризики тисне на позначку 48–50 грн/долар.

«В реалістичному сценарії ми побачимо „перетравлення“ березневого шоку: споживач відчує незначне подорожчання продуктів, але воно буде розмитим у часі, — говорить Олег Пендзин. — Песимістичний сценарій означатиме перехід до стагфляції: коли через наддороге пальне (100+ грн) попит почне падати, але ціни продовжать рости через неможливість виробників працювати у збиток. Особливу увагу варто звернути на яйця: вони є маркером — якщо в червні яйця не впадуть у ціні хоча б до 60 грн, це означатиме, що паливна складова та курс долара остаточно зламали сезонні економічні цикли».

За реалістичним сценарієм ціна на пальне стабілізується на рівні 80–85 грн/л для дизеля, 70–75 грн/л для бензину і 49–50 грн/л для автогазу. Ринок насичується, паніка зникає.

Молоко і молокопродукти: ціна зросте ще на 5–7% через ефект від березневого подорожчання пального, але до кінця червня стабілізується через збільшення пропозиції в літній період.

М’ясо, хліб, крупи: ціни зафіксуються.

Яйця і набір для борщу: суттєве здешевлення, бо сезонний фактор у травні-червні традиційно сильніший за подорожчання пального.

Песимістичний сценарій буде жорстким.

Пальне: прорив психологічної позначки — 100+ грн/л за дизель та бензин А-95. Ціни на проїзд знову підуть угору.

Молоко і молокопродукти: логістичні витрати (які в цьому випадку складуть до 15–18% ціни) та здорожчання імпортних складників (ветеринарія, пакування) штовхнуть ціну вгору (оціночно до 65–70 грн за літр молока).

М’ясо, хліб, крупи: ріст вартості зернових та логістики комбікормів призведе до стрімкого подорожчання м’яса (кіло свинячої лопатки — 300–330 грн, куряча тушка-бройлер — 120–140 грн/кг). Підвищення ціни на хліб і крупи почнеться у третьому кварталі ближче до осені, коли буде зібрано зерно нового урожаю.

Яйця і набір для борщу: сезонне здешевлення повністю нівелюється ростом собівартості утримання птиці та логістики.

Економічне резюме: якщо перший квартал був періодом «паливної інфляції», то другий квартал за будь-якого сценарію стане періодом зростання цін виробника на товари і послуги.