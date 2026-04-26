Ціни на пальне в Україні: чого очікувати у другому кварталі 2026 року
Як зміняться ціни на пальне в Україні найближчим часом.
В Україні у другому кварталі 2026 року ситуація з цінами на пальне залишатиметься у зоні високої невизначеності.
Таку оцінку ТСН.ua дають член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин та експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев.
Експерти розглянули два можливі сценарії розвитку подій: реалістичний, який передбачає збереження відносно стабільної ситуації на Близькому Сході (ймовірність — 70%), та песимістичний (30%) — у разі порушення перемир’я. У другому випадку нафта може знову подорожчати до 130+ доларів за барель, а курс долара в Україні через дефіцит торгового балансу та енергетичні ризики тиснутиме на позначку 48–50 грн/долар.
«В реалістичному сценарії ми побачимо „перетравлення“ березневого шоку: споживач відчує незначне подорожчання продуктів, але воно буде розмитим у часі, — говорить Олег Пендзин. — Песимістичний сценарій означатиме перехід до стагфляції: коли через наддороге пальне (100+ грн) попит почне падати, але ціни продовжать рости через неможливість виробників працювати у збиток. Особливу увагу варто звернути на яйця: вони є маркером — якщо в червні яйця не впадуть у ціні хоча б до 60 грн, це означатиме, що паливна складова та курс долара остаточно зламали сезонні економічні цикли».
Реалістичний сценарій: стабілізація цін на пальне
За реалістичним сценарієм ціни на пальне стабілізуються на поточному рівні. Ринок поступово насичується, а панічні настрої зникають.
Очікувані ціни:
дизель — 80–85 грн/л
бензин — 70–75 грн/л
автогаз — 49–50 грн/л
Водночас подорожчання пального у березні матиме відкладений ефект на інші товари.
Молоко і молокопродукти подорожчають ще на 5–7%, однак до кінця червня ціни можуть стабілізуватися через збільшення пропозиції в літній період.
М’ясо, хліб і крупи за такого сценарію здебільшого зафіксуються на поточних рівнях.
Натомість яйця та набір для борщу можуть суттєво подешевшати, оскільки сезонний фактор у травні-червні традиційно сильніший за вплив подорожчання пального.
Песимістичний сценарій: пальне понад 100 грн за літр
У разі загострення ситуації на світових ринках та порушення перемир’я експерти прогнозують різке подорожчання пального.
Передусім може бути подолано психологічну позначку — 100+ грн за літр дизеля та бензину А-95. Це призведе до нового витка зростання вартості проїзду та логістики.
У такому випадку:
Молоко і молокопродукти подорожчають через збільшення логістичних витрат (до 15–18% ціни) та здорожчання імпортних складників, зокрема ветеринарних препаратів і пакування. За оцінками експертів, ціна може зрости до 65–70 грн за літр молока.
М’ясо, хліб і крупи також подорожчають. Зростання вартості зернових і логістики комбікормів призведе до стрімкого підвищення цін на м’ясо:
свиняча лопатка — 300–330 грн за кілограм
куряча тушка-бройлер — 120–140 грн/кг
Підвищення цін на хліб і крупи очікується у третьому кварталі, ближче до осені, після збору зерна нового врожаю.
Яйця та набір для борщу у цьому сценарії не подешевшають, оскільки сезонний ефект буде повністю нівельований зростанням витрат на утримання птиці та логістику.
Економічне резюме
Експерти наголошують: якщо перший квартал 2026 року став періодом «паливної інфляції», то другий квартал за будь-якого сценарію буде періодом зростання цін виробника на товари і послуги.