Ціни на пальне в Україні: чого очікувати у другому кварталі 2026 року

Ціни на пальне

В Україні у другому кварталі 2026 року ситуація з цінами на пальне залишатиметься у зоні високої невизначеності.

Таку оцінку ТСН.ua дають член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин та експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев.

Експерти розглянули два можливі сценарії розвитку подій: реалістичний, який передбачає збереження відносно стабільної ситуації на Близькому Сході (ймовірність — 70%), та песимістичний (30%) — у разі порушення перемир’я. У другому випадку нафта може знову подорожчати до 130+ доларів за барель, а курс долара в Україні через дефіцит торгового балансу та енергетичні ризики тиснутиме на позначку 48–50 грн/долар.

«В реалістичному сценарії ми побачимо „перетравлення“ березневого шоку: споживач відчує незначне подорожчання продуктів, але воно буде розмитим у часі, — говорить Олег Пендзин. — Песимістичний сценарій означатиме перехід до стагфляції: коли через наддороге пальне (100+ грн) попит почне падати, але ціни продовжать рости через неможливість виробників працювати у збиток. Особливу увагу варто звернути на яйця: вони є маркером — якщо в червні яйця не впадуть у ціні хоча б до 60 грн, це означатиме, що паливна складова та курс долара остаточно зламали сезонні економічні цикли».

Реалістичний сценарій: стабілізація цін на пальне

За реалістичним сценарієм ціни на пальне стабілізуються на поточному рівні. Ринок поступово насичується, а панічні настрої зникають.

Очікувані ціни:

дизель — 80–85 грн/л

бензин — 70–75 грн/л

автогаз — 49–50 грн/л

Водночас подорожчання пального у березні матиме відкладений ефект на інші товари.

Молоко і молокопродукти подорожчають ще на 5–7%, однак до кінця червня ціни можуть стабілізуватися через збільшення пропозиції в літній період.

М’ясо, хліб і крупи за такого сценарію здебільшого зафіксуються на поточних рівнях.

Натомість яйця та набір для борщу можуть суттєво подешевшати, оскільки сезонний фактор у травні-червні традиційно сильніший за вплив подорожчання пального.

Песимістичний сценарій: пальне понад 100 грн за літр

У разі загострення ситуації на світових ринках та порушення перемир’я експерти прогнозують різке подорожчання пального.

Передусім може бути подолано психологічну позначку — 100+ грн за літр дизеля та бензину А-95. Це призведе до нового витка зростання вартості проїзду та логістики.

У такому випадку:

Молоко і молокопродукти подорожчають через збільшення логістичних витрат (до 15–18% ціни) та здорожчання імпортних складників, зокрема ветеринарних препаратів і пакування. За оцінками експертів, ціна може зрости до 65–70 грн за літр молока.

М’ясо, хліб і крупи також подорожчають. Зростання вартості зернових і логістики комбікормів призведе до стрімкого підвищення цін на м’ясо:

свиняча лопатка — 300–330 грн за кілограм

куряча тушка-бройлер — 120–140 грн/кг

Підвищення цін на хліб і крупи очікується у третьому кварталі, ближче до осені, після збору зерна нового врожаю.

Яйця та набір для борщу у цьому сценарії не подешевшають, оскільки сезонний ефект буде повністю нівельований зростанням витрат на утримання птиці та логістику.

Економічне резюме

Експерти наголошують: якщо перший квартал 2026 року став періодом «паливної інфляції», то другий квартал за будь-якого сценарію буде періодом зростання цін виробника на товари і послуги.