Ціни на пальне здивують: скільки коштуватимуть бензин, дизель та автогаз у вересні

Експерт розповів, що буде із цінами на пальне / © ТСН

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Песимістичні прогнози щодо можливого стрибка вартості пального у серпні до 100 грн/л не справдилися. Навпаки, на українських АЗС зафіксували незначне здешевлення більшості видів палива.

Про це констатував експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у коментарі ТСН.ua.

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Протягом серпня вартість пального змінилася наступним чином:

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Бензин А-95 у середньому подешевшав на 0,7 грн/л — до 78–80 грн/л ;

Дизельне пальне втратило у ціні в середньому 1 грн/л — до 90–94 грн/л (залежно від мережі АЗС).

Єдиним видом палива, що продовжив дорожчати, виявився скраплений автогаз. Через обмежену пропозицію та логістичні ускладнення його роздрібна вартість зросла на 1–1,5 грн/л — у середньому до 43–44 грн/л.

Фактори впливу та прогноз на вересень

За словами Геннадія Рябцева, у вересні цінова динаміка на українських автозаправках традиційно залежатиме від світових котирувань нафти та внутрішнього попиту.

«Поки немає підстав стверджувати, що нафта дорожчатиме, оскільки відсутня ескалація бойових дій на Близькому Сході між США та Іраном, тривають переговори щодо припинення війни. У нас тривають активні польові роботи, тому попит на дизпаливо високий, проте накопичені операторами ринку запаси повністю компенсують цей сезонний тиск. Тому базовий прогноз: ціни на пальне у вересні залишаться стабільними, можливо, навіть трохи підуть униз через жорстку конкуренцію між мережами АЗС», — зазначає експерт.

Очікувані ціни на АЗС у вересні

У цифрах очікуваний ціновий коридор у вересні виглядатиме так:

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Бензин А-95: від 75 грн/л у мережах-дискаунтерах до 83 грн/л у преміальних мережах;

Дизельне пальне: від 88 грн/л до 94 грн/л відповідно;

Автогаз: від 41 грн/л до 45 грн/л.

Також аналітик нагадав, що водії матимуть додаткову можливість заощадити від 2 до 5 грн на літрі, використовуючи програми лояльності та бонусі картки конкретних мереж АЗС.

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